Signius finalizuje przygotowania do debiutu na rynku NewConnect, który planowany jest na listopad br., podała spółka. Na giełdę trafi pakiet akcji obecnych udziałowców, bez emisji nowych walorów. Spółka zapowiada dalszą ekspansję zagraniczną i rozwój swojej platformy o nowe funkcjonalności.

„Wejście na NewConnect traktujemy jako naturalny krok w rozwoju organizacji i element budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Status spółki publicznej zwiększa przejrzystość działania, ułatwia współpracę z dużymi kontrahentami i instytucjami finansowymi oraz wzmacnia naszą wiarygodność na rynku usług zaufania” – powiedział prezes Bartosz Witkowski, cytowany w komunikacie.

Signius w 2024 roku osiągnął 3,7 mln zł przychodów, inwestując jednocześnie w rozwój technologiczny. W I połowie 2025 r. zanotowała ponad 2,2 mln zł przychodów, 132 tys. zł EBITDA oraz dodatni wynik netto. Kapitał własny przekroczył 2,4 mln zł, a wartość aktywów do 2,8 mln zł. Spółka przeznacza 5-10% przychodów rocznie na rozwój platformy, w tym cyfrowe archiwa i elektroniczne atrybuty zgodne z nadchodzącymi regulacjami eIDAS 2, podkreślono.

W kolejnych latach Signius planuje rozszerzanie działalności na rynki Francji, Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwój oferty o nowe moduły związane z identyfikacją użytkowników i długoterminowym przechowywaniem dokumentów, podano także.

Signius oferuje platformę do zdalnego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i zaawansowanym, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną, zdalną wideoweryfikację klienta i znacznik czasu.

Źródło: ISBnews