Silvair odnotował 2,17 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3,07 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,02 mln USD wobec 2,13 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,3 mln USD w 2022 r. wobec 0,65 mln USD rok wcześniej.

„W 2022 roku grupa pracowała intensywnie nad rozwojem nowych produktów, ich promocją, kreowaniem rynków zbytu, jak również pozyskaniem nabywców. Działania te przełożyły się na dynamiczny wzrost przychodów o ponad 100%, z poziomu 645 tys. USD w 2021 roku do poziomu 1 295 tys. USD w roku 2022. Natomiast koszt własny sprzedaży za rok 2022 jest utrzymany na poziomie roku 2021” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2022 r. wyniosła 1,13 mln USD wobec 0,97 mln USD straty rok wcześniej.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things – Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2018 r.

Źródło: ISBnews