Simple Day – właściciel platformy e-commerce 'Twój Cel To’ – działający na rynku suplementów diety planuje debiut na warszawskiej giełdzie do końca I połowy 2022 r., poinformował ISBnews prezes Michał Karewicz.

„Ostatnie kilka lat to czas bardzo dynamicznego rozwoju naszej firmy. Udało nam się zbudować silne fundamenty do dalszego rozwoju. Rozważamy różne warianty realizacji naszej strategii, w tym m.in. debiut na giełdzie do końca I połowy 2022 roku” – powiedział ISBnews Karewicz.

Strategia Simple Day zakłada koncentrację na kanale online. Od stycznia do czerwca 2021 r. przychody netto spółki wyniosły blisko 10 mln zł, a zysk netto osiągnął wartość 3,7 mln zł. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 47%.

„Spółka koncentruje się na oferowaniu produktów oraz rozwiązań, które pomagają zrealizować konkretne cele zdrowotne. Obecnie 'Twój Cel To’ skupia się na 16 celach, które wspierają klientów w profilaktyce zdrowia, redukcji wagi, czy poprawę kondycji włosów lub paznokci. Taka strategia przyniosła firmie duży sukces rynkowy. Tylko w I półroczu br. spółka dostarczyła 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów, z których zdecydowaną większość stanowią kobiety” – czytamy w komunikacie.

Spółka zintensyfikowała w 2020 r. prace badawczo-rozwojowe (R&D), efektem czego było wprowadzenie na rynek 4 nowych produktów. Simple Day testuje obecnie nową markę, dedykowaną gamingowi o nazwie 4 The Best oraz szykuje się do bezpośredniego wejścia na rynki zagraniczne, podano także.

Simple Day to polski dystrybutor naturalnych suplementów diety, właściciel m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów.

Źródło: ISBnews