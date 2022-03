Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Simple z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z dniem 25 marca br., podała Komisja.

Wniosek spółki złożony 4 lutego dotyczył wszystkich akcji spółki, tj. 4 812 160 akcji zwykłych na okaziciela serii: A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L i został złożony w celu realizacji uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W styczniu br. spółka podała, że TSS Europe nabył bezpośrednio 177 699 akcji spółki w wyniku ogłoszonego 5 stycznia 2022 r. żądania przymusowego wykupu wszystkich akcji, który to wykup nastąpił 11 stycznia 2022 r. Aktualnie TSS Europe B.V., Constellation Software Inc., Topicus.com Cooperatief U.A. i Topicus.com Inc. posiadają pośrednio (za pośrednictwem TSS Europe) 100% kapitału zakładowego spółki i 100% ogólnej liczby głosów w spółce.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews