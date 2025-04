Skarbiec Holding – właściciel Skarbiec TFI – uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie domu maklerskiego Noble Securities. Tym samym Grupa Skarbiec posiada już komplet decyzji formalnoprawnych niezbędnych do sfinalizowania zakupu Noble Securities, co oczekiwanej est w I poł. br., podała spółka.

„Jesteśmy wdzięczni KNF za aktywną i bezpośrednią komunikację, która umożliwiła tak szybkie uzyskanie zgody. Dzięki skompletowaniu wszystkich zgód możemy uruchomić ostateczny proces domykający przejęcie domu maklerskiego Noble Securities. Przed nami jeszcze finalne rozliczenie transakcji, do którego mamy nadzieję dojdzie w pierwszej połowie bieżącego roku” – powiedział prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.

Skarbiec Holding umowę na przejęcie domu maklerskiego Noble Securities podpisał pod koniec października 2024 r. W grudniu 2024 r. zastrzeżeń do transakcji nie zgłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W marcu 2025 r. doszło do zatwierdzenia sprzedaży Noble Securities przez sędziego komisarza kierującego postępowaniem upadłościowym Getin Noble Banku (w skład masy upadłościowej GNB wchodzą m.in. aktywa Noble Securities). Decyzja KNF kończy proces formalnoprawny w zakresie uzyskania kompletu decyzji niezbędnych do sfinalizowania całej transakcji przez Grupę Skarbiec, wskazano w materiale.

Transakcja przejęcia Noble Securities wpisuje się w zapowiadane już od kilkunastu miesięcy plany rozwoju całej Grupy Skarbiec, podkreślono także.

„Pozyskanie Noble Securities ma istotne znaczenie dla biznesowej wizji rozwoju Grupy Skarbiec. Akwizycja ta pozwala na znaczące poszerzenie oferowanej gamy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym. Jej atutem jest również dywersyfikacja źródeł przychodów Grupy Skarbiec, a także uzyskanie znaczących synergii kosztowych” – dodał prezes.

Skarbiec Holding jest właścicielem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Według stanu na dzień 28 lutego 2025 r., Skarbiec TFI zarządzało 31 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 5 funduszami dedykowanymi. Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI na koniec lutego 2025 r. wynosiła ok. 5,7 mld zł.

Dom maklerski Noble Securities od ponad 30 lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku kapitałowego z szeroką ofertą skierowaną zarówno do inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Realizuje m.in. projekty emisji instrumentów finansowych, specjalizując się w rynku produktów dłużnych.

