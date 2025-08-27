Skarbiec Holding odnotował 34,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2024/2025 (kwiecień-czerwiec 2025) wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 26,82 mln zł wobec 1,98 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,76 mln zł w IV kw. r.obr. 2024/2025 wobec 17,65 mln zł rok wcześniej.



W całym roku obrotowym 2024/2025 spółka miała 61,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 112,25 mln zł w porównaniu z 70,45 mln zł rok wcześniej.

„Do niedawna Grupa Skarbiec była postrzegana na rynku wyłącznie poprzez wyniki spółki zależnej Skarbiec TFI. Dziś jesteśmy jednak już w zupełnie innym miejscu. Przejęcie domu maklerskiego Noble Securities, do którego doszło w kwietniu 2025 r., ma istotny i zarazem widoczny już teraz wpływ na dywersyfikację przychodów Grupy i wypracowywany przez Skarbiec Holding wynik finansowy. Co ważne, akwizycja ta, pozwala nam szerzej patrzeć na nasz dalszy udział w procesie fuzji i przejęć. Nabycie domu maklerskiego otwiera przed nami nowe możliwości – w tym w obszarze zwiększania skali działalności Grupy w szeroko pojętym segmencie podmiotów pośredniczących w transakcjach na rynku giełdowym” – skomentował prezes Piotr Szulec, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Równolegle, jak zaznacza Szulec, Grupa nadal uważnie przygląda się sytuacji na krajowym rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, dystrybutorów produktów finansowych i firm z obszaru nowych technologii.

„Poszerzanie skali działalności Skarbiec Holding daje szanse Grupie na uniezależnienie się od chwilowych zawirowań koniunktury w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego. Wierzymy, że przyjęta przez nas strategia rozwoju będzie konsekwentnie przynosić wzrost wartości Skarbiec Holding zgodnie z oczekiwaniami naszych akcjonariuszy” – wskazał prezes.

Wśród szeregu aktywności bardzo ważne jest także finalizowanie prac restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Skarbiec Holding – czyli Skarbiec TFI.

„Znacząco zmniejszyliśmy liczbę subfunduszy i funduszy, które docelowo mają być usytuowane tylko w jednym parasolu Skarbiec FIO – co znacznie upraszcza postrzeganie naszej oferty w oczach klientów i zarazem ułatwia dystrybucję produktów inwestycyjnych. Dobrym przykładem zmian jest m.in. restrukturyzacja jaką przeszły fundusze dłużne znajdujące się w naszej ofercie – poprzez zmianę podejścia do zarządzania, jak i realizowane strategie inwestycyjne. Naszym celem było zwiększenie konkurencyjności oferty dłużnej przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka oraz poprawa osiąganych wyników i to udało się osiągnąć, co jest szczególnie istotne w przypadku inwestorów instytucjonalnych” – wymienił prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym roku obrotowym 2024/2025 wyniósł 41,03 mln zł wobec 0,36 mln zł straty rok wcześniej.

Trwający obecnie rok obrotowy Skarbiec Holding zakończy się po 6 kwartałach w grudniu 2025 r. Począwszy od 2026 r. kolejne, roczne okresy sprawozdawcze Skarbiec Holding będą zbieżne z latami kalendarzowymi, przypomniała także spółka.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews