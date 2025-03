Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wystąpił z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wydanie decyzji o usunięciu Skarbiec TFI z ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podało Towarzystwo. Skutkiem wydania takiej decyzji będzie przekazanie zarządzania funduszem Skarbiec PPK SFIO do PFR TFI.

„Informujemy, że zarząd Skarbiec TFI S.A. podjął decyzję i rozpoczął działania, aby przekazać zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty do instytucji wyznaczonej na mocy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – PFR TFI S.A. W związku z ww. decyzją, Skarbiec TFI w dniu 17.03.2025 r. wystąpił z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie decyzji o usunięciu Skarbiec TFI z ewidencji PPK na podstawie art. 63 ust. 7a Ustawy o PPK. Skutkiem wydania takiej decyzji będzie przekazanie zarządzania funduszem Skarbiec PPK SFIO do PFR TFI. S.A.” – czytamy w komunikacie.

PFR TFI jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w skład której wchodzą instytucje finansowe i doradcze, które inwestują w rozwój przedsiębiorstw w Polsce i na rynkach zagranicznych. PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną rolę wyznaczonej instytucji finansowej, która zapewnia powszechny dostęp do programu i ciągłość zarządzania oszczędnościami uczestników. PFR TFI zarządza obecnie funduszem PFR PPK SFIO, w ramach którego na koniec grudnia 2024 roku zgromadziło aktywa netto w wysokości 149 mln zł, wskazano w materiale.

„Zapewniamy, że zarówno Skarbiec TFI S.A., jak i PFR TFI S.A. dochowają szczególnej staranności, aby zabezpieczyć interesy pracodawców oraz uczestników funduszu zdefiniowanej daty, a także zapewnić, aby wszystkie procesy odbywały się sprawnie, a proces migracji wpłynął na Państwa działalność w jak najmniejszym stopniu” – czytamy dalej.

Towarzystwo podkreśliło też, że na obecnym etapie zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy nie muszą podejmować jakichkolwiek działań. PFR TFI, jako wyznaczona instytucja finansowa, zapewni zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty po dniu przejęcie zarządzania, a także wypełni wszelkie obowiązki wobec pracodawców oraz pracowników zgłoszonych do PPK.

„Od dnia złożenia wniosku o wykreślenie z Ewidencji PPK Skarbiec TFI nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK. Klientów, których umowy zawarte na czas określony, kończą się w najbliższym czasie, zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z wyznaczoną instytucją finansową” – napisano też w komunikacie.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews