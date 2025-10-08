Smyk Holding ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji, obejmującej emisję nowych akcji oraz sprzedaż części istniejących akcji. Planuje ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 150 mln zł i zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej poprzez częściową spłatę zadłużenia oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom, począwszy od podziału zysku za 2026 rok (wypłacanego w 2027 roku), w wysokości od 30% do 50% zysku netto.

„Grupa Smyk utrzymuje pozycję lidera na krajowym rynku, z wyróżniającą go ofertą sprzedaży w modelu omnichannel, wysoką lojalnością klientów oraz stabilnie rosnącymi przychodami i rentownością. Nasz sprawdzony w Polsce model działalności z sukcesem wdrożyliśmy w Rumunii i rozszerzamy go na inne rynki regionu. Tylko w latach 2025-2026 zamierzamy otworzyć łącznie ponad 35 nowych sklepów w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i Bułgarii. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego sprzedawcy detalicznego w modelu omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że to dobry moment, aby zaprosić do grona naszych akcjonariuszy nowych inwestorów i zadebiutować na GPW w Warszawie. Planowana pierwsza publiczna oferta akcji obejmie zarówno emisję nowych akcji, jak i sprzedaż części istniejących akcji. Wpływy z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na wzmocnienie profilu finansowego spółki oraz na finansowanie dalszego rozwoju Grupy Smyk” – powiedział prezes Michał Grom, cytowany w komunikacie.

Oferta obejmie nowe akcje emitowane przez Smyk oraz sprzedaż części istniejących akcji (łącznie jako akcje oferowane) przez AMC V Gandalf SA, obecnie jedynego akcjonariusza spółki (akcjonariusz sprzedający). Pośrednimi akcjonariuszami Smyk (za pośrednictwem akcjonariusza sprzedającego) są fundusz growth capital AMC V (inwestujący w spółkę przy współpracy z Accession Capital Partners (ACP)), Michał Grom oraz inni inwestorzy mniejszościowi. Po przeprowadzeniu oferty akcjonariusz sprzedający pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, a Michał Grom planuje utrzymać (pośrednio) kontrolny pakiet w spółce w dającej się przewidzieć przyszłości, wyjaśniono.

Smyk oraz akcjonariusz sprzedający zobowiążą się, że nie będą oferować ani sprzedawać akcji spółki przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW, z pewnymi zwyczajowymi wyłączeniami.

Smyk oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 150 mln zł i zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej spółki poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju Grupy. Zarząd przewiduje, że częściowa spłata zadłużenia bankowego pozwoli obniżyć wskaźnik zadłużenie netto/skorygowana EBITDA do 1,6x oraz przyczyni się do obniżenia kosztów finansowych.

Oczekuje się m.in., że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone od 10% do 15% ostatecznej liczby akcji oferowanych.

„Grupa Smyk ma jasno określoną strategię, której celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego sprzedawcy detalicznego w modelu omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej i na innych rynkach zagranicznych. Strategia ta opiera się na trzech filarach:

– wzroście sprzedaży wielokanałowej w ujęciu LFL, w tym zwiększaniu ruchu i wartości koszyka zakupowego;

– otwieraniu nowych sklepów w Polsce i Rumunii;

– ekspansji na nowe rynki – zarówno poprzez własne sklepy działające w modelu omnichannel, jak i w formule partnerskiej” – czytamy także.

Na kluczowych rynkach, czyli w Polsce i Rumunii, Grupa Smyk widzi znaczny potencjał wzrostu zarówno dzięki inicjatywom realizowanym w istniejącej sieci, jak i dalszej jej rozbudowie. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że sieć sklepów Smyk posiada duży potencjał wzrostu w ujęciu LFL, wynikający z udoskonalenia i poszerzenia asortymentu, dopracowanych strategii merchandisingowych oraz poprawy efektywności operacyjnej. W latach 2025-2026 Grupa Smyk planuje otwarcie łącznie ponad 35 nowych sklepów w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i Bułgarii, dodano.

W 2024 roku przychody z umów z klientami osiągnięte przez Grupę Smyk sięgnęły około 2,25 mld zł, co oznacza wzrost o około 6% w porównaniu z 2023 rokiem. Wypracowany w ubiegłym roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł około 118,9 mln zł (+91% r/r), z kolei Skorygowana EBITDA (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) sięgnęła około 301,7 mln zł (+18% r/r). W pierwszym półroczu 2025 roku przychody z umów z klientami Grupy Smyk wyniosły około 985,1 mln zł (+0,5% r/r), zysk z działalności operacyjnej sięgnął około 15 mln zł (wobec straty na poziomie około 12,3 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku), zaś Skorygowana EBITDA (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) wyniosła około 105,3 mln zł (+26,9%), podano także.

„Choć Smyk nie posiada dokumentu formalnie określającego politykę dywidendową spółki, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom, począwszy od podziału zysku za 2026 rok (wypłacanego w 2027 roku), w wysokości od 30% do 50% zysku netto. Poziom rekomendowanej wypłaty dywidendy może zostać podwyższony w latach, w których Grupa Smyk osiągnie wyjątkowo dobre wyniki finansowe” – czytamy dalej.

Grupa Smyk podaje, że jest liderem rynku produktów dla dzieci w Polsce, ciesząc się zaufaniem szerokiego grona klientów, wysoką rozpoznawalnością marki utrzymywaną przez lata oraz bogatym doświadczeniem. Według raportu opracowanego przez firmę doradztwa strategicznego OC&C, Grupa Smyk w 2024 roku posiadała 14,3% udział w głównym rynku docelowym, obejmującym modę dziecięcą, zabawki i gry oraz sprzęt i akcesoria dla dzieci.

Źródło: ISBnews