Smyk Holding oraz akcjonariusz sprzedający AMC V Gandalf podjęli decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji Smyk, podała spółka. Nie wykluczają powrotu do planów wprowadzenia spółki na GPW w Warszawie w przyszłości.

„Podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od pierwszej oferty publicznej akcji Smyk. Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu doszliśmy do wniosku, że nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić transakcji na warunkach satysfakcjonujących dla spółki i akcjonariusza sprzedającego. Mieliśmy okazję przedstawić inwestorom nasz sprawdzony model biznesowy, a także plan wzrostu i dalszego rozwoju Grupy Smyk w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W ciągu ostatniej dekady Smyk zwiększył przychody z 1 mld zł do 2,25 mld zł w 2024 roku i wierzymy, że w przyszłości będzie nadal się rozwijać. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy zaangażowali się w ten proces” – powiedział prezes Michał Grom, cytowany w komunikacie.

W związku z odstąpieniem od oferty dokonane płatności za oferowane akcje zostaną zwrócone inwestorom indywidualnym najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty publikacji informacji o decyzji o odstąpieniu od oferty, podano również.

Grupa Smyk podaje, że jest liderem rynku produktów dla dzieci w Polsce. Według raportu opracowanego przez firmę doradztwa strategicznego OC&C, Grupa w 2024 roku posiadała 14,3% udział w głównym rynku docelowym, obejmującym modę dziecięcą, zabawki i gry oraz sprzęt i akcesoria dla dzieci.

