Smyk Holding opublikował prospekt i rozpoczyna dziś pierwszą publiczną ofertę akcji, która obejmie nie więcej niż 13,64 mln nowych akcji oraz nie więcej niż 18,41 mln istniejących akcji sprzedawanych przez AMC V Gandalf SA, obecnie jedynego akcjonariusza. Cena maksymalna oferowanych akcji, na potrzeby przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, została ustalona na poziomie 13 zł za akcję, podała spółka. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem, ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone około 30 października br. Przewiduje się, że pierwszy dzień notowania akcji Smyk na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przypadnie około 7 listopada 2025 r.

„Publikacja prospektu oraz rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok przybliżający Grupę Smyk do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, już w listopadzie dołączymy do grona spółek notowanych na GPW. Cieszymy się, że wkrótce będziemy mogli zaprezentować potencjalnym inwestorom nasz model biznesowy, dotychczasowe dokonania oraz plany dalszego rozwoju” – powiedział prezes Michał Grom, cytowany w komunikacie.

Zamiarem spółki oraz akcjonariusza sprzedającego jest ustalenie ostatecznej liczby oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych w taki sposób, aby wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosły około 150 mln zł, a łączna liczba akcji oferowanych nabytych w ofercie reprezentowała około 45% kapitału zakładowego po rejestracji nowych akcji oraz po emisji akcji serii E w ramach programu motywacyjnego.

„Środki te zostaną przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej spółki poprzez częściową spłatę zadłużenia bankowego oraz na finansowanie strategii dalszego rozwoju Grupy Smyk. Zarząd spółki przewiduje, że częściowa spłata zadłużenia bankowego pozwoli obniżyć wskaźnik zadłużenie netto/skorygowana EBITDA (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) do poziomu 1,6x oraz przyczyni się do obniżenia kosztów finansowych Grupy Smyk” – czytamy także.

Oczekuje się, że inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone od 10% do 15% ostatecznej liczby akcji oferowanych.

Globalnymi współkoordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są: Barclays Bank Ireland PLC, Pekao Investment Banking SA oraz UniCredit Bank GmbH (oddział w Mediolanie), zaś współprowadzącym księgę popytu oraz firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej jest Bank Polska Kasa Opieki SA – Biuro Maklerskie Pekao (razem menedżerowie oferty).

Przewidywany harmonogram oferty jest następujący:

22 października 2025 r. – zawarcie umowy o gwarantowanie oferty, publikacja prospektu, w tym ceny maksymalnej

23-29 października 2025 r. – okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

23-29 października 2025 r. – spotkania zarządu z inwestorami (roadshow) oraz proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

około 30 października 2025 r. – publikacja informacji o ostatecznej cenie i liczbie akcji

30 października – 3 listopada 2025 r. – okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

4 listopada 2025 r. – przydział akcji oferowanych

4 listopada 2025 r. – przewidywany termin zapisania akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych

około 7 listopada 2025 r. – przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na rynku podstawowym GPW

Grupa Smyk podaje, że jest liderem rynku produktów dla dzieci w Polsce. Według raportu opracowanego przez firmę doradztwa strategicznego OC&C, Grupa w 2024 roku posiadała 14,3% udział w głównym rynku docelowym, obejmującym modę dziecięcą, zabawki i gry oraz sprzęt i akcesoria dla dzieci.

Źródło: ISBnews