Software Mansion celuje w debiut na NewConnect w II półroczu 2023 roku, poinformował prezes Marcin Skotniczny.

„Technicznie jesteśmy gotowi na wejście na giełdę, ale bierzemy pod uwagę to, co się dzieje obecnie na rynkach finansowych. Niemniej zakładamy że zadebiutujemy w przyszłym roku” – powiedział Skotniczny podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że po realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego (ok. 1,75% akcji według stażu przy wycenie spółki 184 mln zł) firma aktualnie wdraża program motywacyjny do 2026 roku (łącznie do 6% w transzach co pół roku). W grudniu planowana jest zamkniętą ofertę dla pracowników, którzy wyrazili chęć inwestycji swoich nadwyżek finansowych w spółkę. Ponadto w I półroczu 2023 roku firma zakłada ofertę publiczną na 2-2,5 mln zł.

„Zakładamy, że przy debiucie będziemy mieli 8-9% free float. Wyniki i kondycja firmy pozwala nam też przewidywać, że będziemy decydować o wypłatach dywidend, chyba że pojawiłyby się istotne inwestycje. Chcemy tworzyć idealne środowisko pracy dla programistów, gdzie program motywacyjny ma być jednym z benefitów lojalizujących specjalistów” – zaznaczył prezes.

Software Mansion, jako agencja programistyczna, ma obecnie 185 specjalistów, a w lutym 2023 przekroczy 200 osób.

„Rotację mamy bardzo niską, a ta stabilizacja zespołu stanowi wartość dla naszych klientów, której z reguły nie potrafią osiągnąć. Chcemy także dobrze płacić naszym programistom, nie będziemy konkurować o umowy ceną, zwłaszcza, że nie mamy problemów z pozyskiwaniem klientów” – wskazał Skotniczny.

Większość firm dla których Software Mansion pracuje jest w USA.

„Są to amerykańskie startupy na średnim etapie rozwoju. Dla nich rozwijamy aplikacje w fintech, biotech, medycynie, ostatnio ślad węglowy. Dywersyfikacja sektorowa ma dać odporność na zmiany rynkowe” – podkreślił prezes.

Software Mansion to krakowska agencja programistyczna z przychodem 57,2 mln zł (LTM na wrzesień 2022). Zysk brutto wyniósł 24,1 mln zł (LTM wrzesień 2022). Zysk netto za 2021 wyniósł 13,5 mln zł.

Źródło: ISBnews