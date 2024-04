Software Mansion planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2023 rok oraz regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w przyszłości, podała spółka.

„Rok 2023 był dla Software Mansion rekordowy pod względem finansowym. Spółka wypracowała ponad 73,9 mln zł netto przychodu, co stanowi wzrost o ponad 17% względem poprzedniego roku. Po pominięciu kosztu wyceny programu motywacyjnego oraz rezerwy na premię uznaniową, spółka wykazała EBITDA na poziomie ponad 17,9 mln zł. Ponadto, zarząd konsekwentnie realizuje cel organicznego rozwoju spółki poprzez zwiększanie zatrudnienia o około 30-50% r/r, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie liczby możliwych do obsłużenia projektów. Krakowska agencja programistyczna zapowiada regularne wypłacanie dywidend w przyszłości oraz za 2023 rok” – czytamy w komunikacie.

W poprzednim roku spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 8 220 851,2 zł, tj. na poziomie 0,8 zł/akcję, przypomniano.

„W 2023 roku zysk netto spółki wyniósł 11 062 091,03 zł wobec 17 146 584,1 zł w roku 2022, co wynika ze znacznego wzrostu kosztów działalności operacyjnej. Software Mansion nie podaje na razie szczegółów dot. tegorocznej wypłaty dywidendy” – czytamy dalej.

Software Mansion specjalizuje się w takich obszarach, jak: aplikacje mobilne i webowe, infrastruktura, streaming i multimedia, blockchain, AI, d esign UX/UI i narzędzia deweloperskie dla programistów. Rozwija także własne narzędzia deweloperskie publikowane jako open-source. Spółka w 2023 r. zadebiutowała na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews