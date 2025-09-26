Sonel odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,23 mln zł wobec 7,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,65 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 96,82 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu utrzymaliśmy, jako grupa kapitałowa, poziom przychodów i zysków, mimo spadku udziału usług montażowych w strukturze sprzedaży. Szczególne znaczenie miała sprzedaż i wynik Foxytecha, a także rosnący udział spółek zagranicznych, które generują blisko 7% przychodów Grupy” – skomentował prezes Tomasz Wiśniewski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Istotny udział w wynikach miała spółka Foxytech, której sprzedaż wyniosła 51,7 mln zł, odpowiadając za 41% przychodów Grupy. Sprzedaż spółki indyjskiej wyniosła 4,9 mln zł (3,9% przychodów Grupy), a Sonel South East Asia w Singapurze – 2,7 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r i udział na poziomie 2,2%. Sprzedaż nowo powołanej spółki MBS-Sonel GmbH w Niemczech odpowiadała za 1% obrotów Grupy, podano także.

Jednostkowo Sonel wypracował w I półroczu sprzedaż w wysokości 71 mln zł wobec 74 mln zł rok wcześniej (-4% r/r). Spadek wynikał głównie z ograniczenia udziału usług montażowych do 17% przychodów (11,8 mln zł), przy jednoczesnym 4% wzroście sprzedaży mierników (59,6 mln zł), dodano.

W I półroczu 2025 roku największym rynkiem pozostała Polska, gdzie sprzedaż sięgnęła 95,2 mln zł i stanowiła 75,2% całości (wzrost o 54,9% r/r). Sprzedaż do krajów Unii Europejskiej wyniosła 11,1 mln zł (8,8% struktury; spadek o 9% r/r), a do Stanów Zjednoczonych 3 mln zł (2,4% struktury; spadek o 51,7% r/r). W Indiach przychody osiągnęły poziom 2,8 mln zł (2,2% struktury; wzrost o 37,7% r/r), natomiast w regionie ASEAN 0,9 mln zł (0,7% struktury; spadek o 20,1% r/r). Na pozostałych rynkach zagranicznych Sonel odnotował sprzedaż na poziomie 13,5 mln zł, co stanowiło 10,7% całości, wymieniła spółka.

„Konsekwentnie stawiamy na ekspansję międzynarodową i wzmacnianie sprzedaży mierników, które pozostają podstawą działalności. Rozszerzamy obecność na rynkach DACH, w Indiach, Singapurze i Ameryce Południowej. Jednocześnie prowadzimy działania optymalizacyjne w obszarze kosztów, aby wzmocnić efektywność i przygotować się na kolejne lata rozwoju” – dodał Wiśniewski.

W pierwszym półroczu 2025 roku Sonel S.A. zainwestował 4,3 mln zł, wydając środki głównie na prace rozwojowe nad nowymi produktami oraz środowiskiem informatycznym MeasureEffect – systemem zarządzania miernikami i ich komunikacji, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 4,59 mln zł wobec 6,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews