Ostatnie spadki na rynkach akcji to tylko korekta, która przypadła na statystycznie słabsze miesiące dla inwestorów giełdowych. Wydaje się, że jest to dobry moment na zbudowanie dobrego portfela akcji, który powinien przynieść atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Krzysztof Cesarz.

„Nie ulegając ogólnemu nastrojowi, uważamy, że ostatnie spadki na rynkach akcji to tylko korekta, która przypadła na statystycznie słabsze miesiące dla inwestorów giełdowych. Wydaje się, że jest to dobry moment na zbudowanie dobrego portfela akcji, który powinien przynieść atrakcyjne stopy zwrotu w średnim terminie” – napisał Cesarz w comiesięcznej analizie Towarzystwa.

Zwrócił uwagę, że w powszechnej opinii za spadkami na GPW we wrześniu stały zbliżające się w Polsce wybory parlamentarne.

„Choć politycy rzeczywiście w ostatnim czasie zrobili dużo aby zniechęcić inwestorów, to jednak nastroje na ul. Książęcej nie różniły się znacząco od tych panujących na giełdach europejskich czy amerykańskich. Kluczowa okazała się jastrzębia komunikacja amerykańskiego Fedu (stopy procentowe wyżej na dłużej), która wpłynęła na wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, przyczyniając się jednocześnie do umocnienia dolara. I choć globalne nastroje nie pomagały NBP oraz rodzimi politycy dodali do tego swoje trzy grosze” – wskazał zarządzający.

Październikowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RP)P o obniżeniu stopy referencyjnej do 5,75% z 6% była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Po ostatnim dużym zaskoczeniu jej wydźwięk może być nawet lekko pozytywny, wspierając tym samym notowania sektora finansowego na GPW, stwierdził także.

Źródło: ISBnews