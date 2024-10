Europejskie indeksy kończą tydzień na lekkim plusie. DAX kończy sesję z 0,9%, CAC40 rośnie 0,5%, a szwajcarski SMI 0,6%. Polska giełda również notuje wzrosty pod koniec tygodnia z WIG20 przewodzącym wzrostom z wynikiem 1,1%.

W indeksie polskich blue chipów najlepiej radziły sobie JSW (+3,9%) oraz Allegro (+3,7%). Na rynek napłynęła dziś informacja o zwiększeniu przez Komisję Europejską nacisków na chińską platformę e-commerce Temu. Ruch ten związany jest z naciskami niektórych unijnych krajów (w tym Polski) podnoszących nieuczciwe praktyki platformy, w tym niestosowanie się do ograniczeń, z jakimi muszą mierzyć się europejskie serwisy. Tym razem KE wystosowała żądanie w stosunku do platformy nakładające na nią obowiązek dostarczenia dowodów walki z nielegalnymi produktami sprzedawanymi na platformie. Na wyjaśnienia Temu ma czas do 21 października. Na fali zawirowań wokół chińskiej platformy zyskiwały dziś nie tylko platformy e-commerce, ale także sektor odzieżowy, który dzień zakończył na 0,5% plusie.

Na polskiej giełdzie pojawiły się także zawirowania wokół CD Projektu. Niepotwierdzone informacje odnośnie potencjalnych problemów kadrowych i odejść ze studia zepchnęły notowania spółki o prawie 5%. Warto jednak podkreślić, że w reakcji na te spekulacje głos zabrał Michał Nowakowski, CEO CD Projektu, który zdementował plotki. Mimo to inwestorów takie wyjaśnienia nie uspokoiły, a notowania spółki zamknęły się w okolicach wrześniowego dołka. Tak nerwowa reakcja na niepotwierdzone informacje pokazuje jeden z największych problemów inwestowania w spółki gamingowe o tak daleko przesuniętej premierze gry, jak CD Projekt. Ze względu na długi czas oczekiwania na realnie wysokie zyski z wypuszczonego tytułu kurs akcji obecnie jest szczególnie wrażliwy na prasowe doniesienia i spekulacje, głównie ze względu na brak możliwości opierania się na liczbach i mocnych fundamentach w przypadku wyceniania tak niepewnej i dalekiej przyszłości.

O cenie wysokich oczekiwań przekonali się dzisiaj także inwestorzy Tesli, która po długo wyczekiwanym evencie prezentującym „Robotaxi” traci prawie 8%. Choć prezentacja samego produktu okazała się udana, tak problem spółki leży w braku szczegółów dotyczących przyszłości projektu. Na razie wydaje się, że wizjonerski plan Muska wciąż jest daleki od pełnej realizacji, a technologiczne i prawne problemy mogą oznaczać, że pełna komercjalizacja zajmie jeszcze dużo czasu.

Amerykańskie banki pokazały dziś wyniki, w których widać trend osłabiającej się marży odsetkowej, co wynika ze słabnącego popytu na kredyty po utrzymującym się okresie wysokich stóp procentowych. Mimo to spadki pozostają mniejsze niż przewidywano, a banki dalej pokazują lepsze od prognoz wyniki. To sprawia, że Wells Fargo zyskuje dziś ok. 6%, a JP Morgan Chase rośnie o 5%.

Źródło: XTB / Tymoteusz Turski