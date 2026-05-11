Ziścił się ostatni z pozostałych do spełnienia warunków zawieszających transakcję wyjścia Citi Handlowego z działalności detalicznej, przewidzianych w umowie z VeloBankiem, Promontoria Holding 418 B.V. (jedynym akcjonariuszem VeloBanku) oraz Citibank Europe Plc. Strony potwierdziły, iż osiągnęły gotowość do wykonania określonych w umowie czynności technicznooperacyjnych dotyczących migracji systemów w związku z podziałem banku poprzez wyodrębnienie działalności detalicznej.

„W następstwie powyższego bank oraz VeloBank złożą wnioski do sądu rejestrowego związane z rejestracją podziału. Rejestracja podziału jest uzależniona od rozstrzygnięcia sądu rejestrowego. Bank poinformuje o dokonaniu rejestracji podziału w odrębnym raporcie bieżącym” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec maja 2025 r. Citi Handlowy podpisał umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej banku na rzecz VeloBanku. Podział pozwoli Citi Handlowemu skupić się na rozwoju bankowości instytucjonalnej, wiodącego obszaru działalności banku, który odpowiadał za 72% przychodów banku w 2024 r.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,85 mld zł na koniec 2025 r.

