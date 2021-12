Piątkowe notowania na rynku warszawskim przyniosły spokojną sesję, o ograniczonej aktywności.

Analogicznie do sesji czwartkowej obrót w WIG20 został zdominowany przez spółkę LPP, która wzrosła o 10,2 procent i z 202 mln złotych obrotu zebrała przeszło trzecią część z 572 mln złotych ugranych w WIG20. Oddech rynku w indeksie blue chipów był negatywny i 15 spółek straciło na wartości. Skromna zmiana WIG20 była jednak możliwa dzięki LPP i spółkom energetycznym. Akcje PGE zdrożały o 3,4 procent, a Taurona o 2,6 procent. Kosmetyczna zmiana WIG20 o 0,04 procent i w sumie konsolidacyjne rozdanie wpisało się w zachowanie rynku na sesji czwartkowej i nie wpłynęło na obraz tygodnia, w którym WIG20 zyskał 1,6 procent. Technicznie patrząc rynek ma za sobą drugi tydzień wzrostów po listopadowej przecenie o 8,8 procent. Wzrost indeksu od początku grudnia przekroczył 3,1 procent, ale do odrobienia całości straty poniesionej w listopadzie potrzeba wzrostu WIG20 w rejon 2370 pkt. Przyszły tydzień przyniesie spotkanie giełd z grudniowym posiedzeniem FOMC w USA i sesje w cieniu rozliczenia grudniowej serii kontraktów terminowych. W praktyce warto liczyć się z dawką szumu technicznego i gry zdominowanej przez impulsy z giełd bazowych oraz rynku walutowego. Ostatnie dwa tygodnie grudnia będą skrócone do czterech dni handlowych, ale właśnie w tym okresie rynki powinny podjąć próbę rozegrania klasycznego rajdu Świętego Mikołaja. W przypadku części indeksów stawką jest zamknięcie grudnia na rocznych maksimach. W przypadku WIG20 zamknięcie na ATH hossy wymaga wzrostu o blisko 12 procent, czego trudno oczekiwać od ledwie trzynastu dni handlowych, jakie zostały do finałowego rozdania roku w czwartek 30 grudnia.

Źródło: DM BOŚ / Adam Stańczak