Asbis CZ, spółka zależna Asbis, podpisała umowę nabycia 100% akcji dystrybutora produktów audio klasy premium w Czechach – CPT Praha. Cena nabycia wyniosła 600 tys. USD, co odpowiada wartości nabywanych zapasów, podał Asbis. Źródłem finansowania akwizycji są środki własne Asbis CZ, a dzięki temu przejęciu stanie się jednym z wiodących dystrybutorów audio zarówno w Czechach, jak i na Słowacji.

Przejęcie CPT Praha jest naturalnym krokiem w strategii wzmacniania pozycji w sektorze elektroniki użytkowej, szczególnie w kategorii urządzeń audio klasy premium cieszących się dużym popytem, podano także.

„Asbis jest jednym ze znaczących dystrybutorów IT i elektroniki użytkowej w Czechach, a sama spółka rozwija się bardzo dobrze. Przejęcie CPT Praha znacząco wzmocni pozycję rynkową ASBIS CZ w sektorze elektroniki użytkowej, szczególnie w kategorii produktów audio o wysokim popycie. Dlatego świetnie wpisuje się w rozwój tej spółki” – powiedział wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Asbis Jozef Hegyi, cytowany w komunikacie.

CPT Praha założona w 1991 roku jest uznanym dystrybutorem na rynku Republiki Czeskiej specjalizującym się w produktach audio klasy premium. Dzięki portfolio marek takich jak ONKYO, KLIPSCH, JAMO, i TEAC, CPT Praha zbudowało solidną pozycję na rynku czeskim i słowackim, podkreślono.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 3 mld USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews