Eastern European Electric Company B.V. (EEEC) – spółka energetyczna należącą do Eurohold Bulgaria AD i właściciel Electrohold Group – zakończyła pomyślnie pierwszą emisję obligacjim o wartości 500 mln euro, podał Eurohold. To jednocześnie jedna z największych emisji obligacji zrealizowanych w regionie Europy Centralnej w tym roku, podkreślono.

Grupa Eurohold – notowana na GPW – jest również obecna na polskim rynku, poprzez działalność firmy ubezpieczeniowej Euroins Insurance Group AD.

„5-letnie zabezpieczone obligacje gwarantowane zostały wyemitowane do inwestorów kwalifikowanych w formule Reg S/144A. Do alokacji doszło 8 maja 2025 r. i posiadają kupon w wysokości 6,500% w skali roku. Transakcja stanowi benchmark jako pierwsza międzynarodowa emisja bułgarskiej firmy prywatnej, co podkreśla pionierską rolę EEEC na rynkach finansowych kraju” – czytamy w komunikacie.

W trakcie transakcji EEEC uzyskało także po raz pierwszy rating kredytowy Ba2 (perspektywa stabilna) od Moody’s i BB (perspektywa stabilna) od Fitch.

„Obligacje wyceniono po trzydniowej kampanii promocyjnej z dużą, zróżnicowaną i wysokiej jakości bazą inwestorów. Kampania zrealizowała cele spółki w zakresie ceny i wielkości transakcji. Baza inwestorów składała się głównie z zarządzających asset management, banków i funduszy hedgingowych, ze znaczącym udziałem Wielkiej Brytanii, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz mniejszą reprezentacją z Bliskiego Wschodu. Silny popyt spowodował, że ostateczne wartość księgi popytu przekroczyła 1,4 mld euro, co stanowiło 2,8-krotną nadsubskrypcję. EEEC przydzieliło obligacje ponad 60 inwestorom z 17 krajów” – czytamy dalej.

Obligacje wyceniono z rentownością 6,500%, co odzwierciedla zmniejszenie o 25-50 punktów bazowych od początkowej ceny rozmów (IPT) wynoszącej 6,75-7%. Dochód z emisji zostanie wykorzystany do spłaty istniejącego starszego kredytu konsorcjalnego i powiązanych z nim kosztów, na ogólne cele korporacyjne oraz do dokonania pewnych płatności w formie dywidend w związku z zaplanowanymi wcześniej przedpłatami części umowy kredytowej na poziomie spółki holdingowej, podano także.

„Debiutancka emisja obligacji jest dla nas wydarzeniem przełomowym, pokazującym udane wyniki, jakie zbudowaliśmy od czasu nabycia aktywów energetycznych. Duże zainteresowanie inwestorów i nadsubskrypcja podkreślają atrakcyjność profilu kredytowego EEEC i strategiczne pozycjonowanie, jakie osiągnęliśmy na rynku” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Eurohold Assen Christov, cytowany w komunikacie.

Spółka oczekuje, że obligacje będą notowane na rynku Euro MTF Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Eurohold Bulgaria AD jest wiodącą grupą energetyczną i finansową działającą w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Jest notowana na giełdzie warszawskiej i bułgarskiej. Eurohold jest właścicielem Electrohold – wiodącej grupy energetycznej w Bułgarii i właściciela największego dystrybutora energii elektrycznej, największego dostawcy energii elektrycznej i jednego z wiodących podmiotów handlujących energią elektryczną w kraju. Jest również właścicielem Euroins Insurance Group AD (EIG) – jednej z największych grup ubezpieczeniowych w regionie, obecnej również na rynku polskim.

Źródło: ISBnews