World of Music ASI (WoM ASI), spółka zależna IMS, podpisała list intencyjny ze spółką Closer Music Corporation (CMC), w którym strony ustaliły, że WoM ASI wniesie do CMC wszystkie posiadane przez siebie udziały Closer Music Sp. z o.o. (CM), tj. 8 466 udziałów, stanowiących na dzień podpisania Listu 84,53% ogółu udziałów, natomiast CMC wyemituje nowe akcje CMC, do objęcia których uprawniony będzie wyłącznie WoM ASI. Objęte przez WoM ASI akcje stanowić będą 90% ogółu akcji CMC po podwyższeniu. W ten sposób, WoM ASI, w której 100% udziałów posiada IMS, obejmie kontrolą CMC oraz poprzez CMC dalej kontrolować będzie CM, podała IMS.

„Nabycie CMC to kolejny krok w realizacji strategii rozwoju projektu Closer Music. Poprzez CMC sprzedaż licencji muzycznych realizowana będzie na rynku amerykańskim. Z uwagi na fakt, iż akcjonariusze spółki CMC posiadają bardzo szeroką sieć kontaktów biznesowych, w tym pośród funduszy inwestycyjnych, skonstruowana w ten sposób grupa kapitałowa w ocenie zarządu emitenta będzie miała lepszy dostęp do źródeł kapitału, przede wszystkim z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji. Ponadto dotychczasowa działalność CMC skupiała się właśnie na budowaniu relacji biznesowych wśród potencjalnych inwestorów, nie prowadząc tym samym typowej działalności operacyjnej. W gronie akcjonariuszy CMC znajduje się dwóch członków zarządu emitenta” – czytamy w komunikacie.

List obowiązuje do 30 września 2023 roku.

Grupa kapitałowa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), video marketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

Źródło: ISBnews