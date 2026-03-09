COIG, spółka zależna Wasko, zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki Novum za 1,06 mln zł, podało Wasko. Novum prowadzi działalność związaną ze sprzedażą energii elektrycznej, na podstawie otrzymanej od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji.

„Nabycie Novum SA dla COIG SA oznacza wejście w nowe, nieskorelowane z obecną działalnością branże i zwiększenie potencjału finansowego i biznesowego Grupy Kapitałowej” – czytamy w komunikacie.

Wasko – spółka z branży IT – świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

Źródło: ISBnews