Spółka zależna XTB – XTB Africa otrzymała od lokalnego regulatora FSCA (ang. Financial Sector Conduct Authority) licencję na prowadzenie działalności w Republice Południowej Afryki, podał XTB. Nowopowstające biuro w RPA stanowi pierwszy krok w rozwoju działalności biznesowej XTB tym regionie.

Otrzymanie licencji w RPA to kolejny krok w międzynarodowej ekspansji geograficznej XTB. 11 lipca 2021 r. spółka zależna XTB MENA Limited otrzymała licencję od DFSA (Dubai Financial Services Authority), co umożliwiło rozpoczęcie działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podkreślono.

„W tym roku mocno skupiliśmy się na globalnej ekspansji geograficznej, dzięki czemu możemy zaznaczyć naszą obecność na rynku południowoafrykańskim. Chcemy, zastosować podobne podejście, jak w przypadku Dubaju i traktujemy Republikę Południowej Afryki zarówno jako ważny rynek sam w sobie, ale także jako przyczółek dla dalszej ekspansji na rynki ościenne w przyszłości. Oczywiście nasi nowi klienci będą mogli liczyć na tę samą wysoką jakość obsługi, niezawodną technologię, kompleksową ofertę inwestycyjną i najlepsze wsparcie na rynku” – powiedział prezes XTB Omar Arnaout, cytowany w komunikacie.

Republika Południowej Afryki będzie czternastym krajem, w którym zlokalizowane jest biuro XTB.

Strategicznym celem Grupy XTB jest budowa globalnej marki oferującej różnorodne i dopasowane do indywidualnych preferencji możliwości inwestycyjne klientom z całego świata, przypomniano.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews