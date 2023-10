Wartość netto sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej przez lokale (bez sieci Piwiarnia) działające pod markami należącymi do Grupy Sfinks wyniosła 15,51 mln zł (wzrost o 16,4% r/r) i była realizowana przez 74 lokale we wrześniu 2023 r., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-wrzesień przychody restauracji wzrosły o 13,9% r/r do 141,27 mln zł.

„Wartość sprzedaży gastronomicznej netto zrealizowanej przez lokale porównywalne, czyli działające zarówno na koniec raportowanego miesiąca, jak i na koniec analogicznego miesiąca roku ubiegłego (L2L) […] wyniosła 15,06 mln zł w stosunku do sprzedaży na poziomie 12,45 mln zł za wrzesień 2022 r. (20,9% wzrostu). Natomiast w rachunku narastającym od stycznia do września 2023 r. sprzedaż gastronomiczna realizowana przez lokale porównywalne (L2L) wyniosła 138,99 mln zł i wzrosła o 19,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego” – czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina, że sprzedaż gastronomiczna w lokalach działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks jest sumą sprzedaży realizowanej przez restauracje własne i franczyzowe. Sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach własnych stanowi przychód grupy, natomiast sprzedaż gastronomiczna realizowana w restauracjach franczyzowych stanowi przychód franczyzobiorców, od których pobierana jest opłata franczyzowa.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sfinks jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

