Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 70,2 tys. ton w marcu 2026 roku i wzrosła o 8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w Grupie wyniosła 61,6 tys. ton i była o 4% wyższa niż w marcu 2025 roku.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 70,2 tys. ton i była wyższa o 5,1 tys. ton (+8%) w porównaniu do sprzedaży z marca 2025 roku. Wzrost sprzedaży odnotowano w KGHM Polska Miedź S.A. i w Sierra Gorda S.C.M., spadek w KGHM INTERNATIONAL LTD” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że produkcja miedzi płatnej wyniosła 61,6 tys. ton i była wyższa o 2,4 tys. ton (+4%) w porównaniu do marca 2025 roku. Wzrost zanotowano w KGHM Polska Miedź S.A., przy niewielkim spadku w pozostałych segmentach.

Ponadto:

– Sprzedaż srebra wyniosła 87,6 ton i była niższa o 18,6 tony (-18%) w porównaniu do marca 2025 roku. Wzrost sprzedaży odnotowano w KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz w Sierra Gorda S.C.M., spadek w KGHM Polska Miedź S.A. Produkcja srebra płatnego wyniosła 76,3 tony i była niższa o 26,0 ton (-25%) w porównaniu do produkcji odnotowanej w marcu 2025 roku, ze względu na planowany remont w Wydziale Metali Szlachetnych KGHM Polska Miedź S.A.

– Sprzedaż TPM wyniosła 15,1 tys. troz i była niższa o 5,4 tys. troz (-26%) w porównaniu do wyników w marcu 2025 roku. Jest to związane z niższym wolumenem sprzedaży TPM we wszystkich segmentach Grupy KGHM. Produkcja TPM wyniosła 11,3 tys. troz, co oznacza spadek o 4,3 tys. troz (-28%) w porównaniu do produkcji z marca 2025 roku. Spadek wystąpił we wszystkich segmentach.

– Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów od sprzedaży zrealizowanej w marcu 2025 roku. Produkcja molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była o 0,1 mln funtów wyższa (+33%) od wielkości produkcji odnotowanej w marcu 2025 roku, wymieniono.

Sprzedaż miedzi w styczniu-marcu 2026 r. sięgnęła 170,8 tys. ton wobec 178,1 tys. ton rok wcześniej. Produkcja miedzi płatnej w tym okresie sięgnęła 175,9 tys. ton wobec 169,2 tys. ton rok wcześniej, podano także.

„W I kwartale 2026 roku produkcja miedzi kształtowała się na poziomie nie odbiegającym istotnie od założonego w budżecie Grupy KGHM. Natomiast produkcja srebra i złota została zrealizowana powyżej planu” – czytamy dalej.

GHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. KGHM miał 36,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

