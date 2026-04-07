Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 19,7% r/r do 2 075,9 mln zł w marcu br., podała spółka.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 14,4% r/r do 1 338,6 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 12,9% r/r do 811 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 25,4% r/r do 1 068,4 mln zł.

Narastająco w styczniu-marcu 2026 r. sprzedaż spółek dystrybucyjnych Grupy wyniosła 5 309,4 mln zł (+12% r/r), podano także.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews