Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 10,6% r/r do 1 862,2 mln zł w lipcu br., podała spółka. Narastająco w okresie styczeń-lipiec sprzedaż wzrosła o 9,3% r/r do 11 873,1 mln zł.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars wzrosła o 9,8% r/r do 1 218,3 mln zł w ubiegłym miesiącu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 6,3% r/r do 703 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 14,7% r/r do 996,5 mln zł.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews