Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 4% r/r do 1 605,9 mln zł w styczniu br., podała spółka.

Sprzedaż spółki-matki Inter Cars spadła o 0,8% r/r do 992,6 mln zł w styczniu. Jej przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 0,4% r/r do 594,2 mln zł, podano w komunikacie.

Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą wzrosła o 8,2% r/r do 859,8 mln zł.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej przychody wyniosły 19,47 mld zł w 2024 r.

