Wedel zamknął I połowę tego roku z wynikami powyżej dynamiki rynku słodyczy czekoladowych – sprzedaż wartościowa firmy zwiększyła się o 11,3%, przy wzroście całego rynku o 2,7%, podała spółka, powołując się na dane NIQ. W kolejnych miesiącach Wedel chce utrzymać tempo rozwoju; rozpoczął też pilotaż nowego kanału sprzedaży – Wedlomatów, podano.

Sprzedaż eksportowa Wedla wzrosła w I półroczu o 20% r/r, a najwyższą dynamikę sprzedaży odnotowano na rynkach europejskich oraz w Ameryce Północnej, podano także.

„Kluczowym motorem rozwoju firmy były nasze podstawowe produkty. Najmocniejszy wzrost Wedel odnotował w tabliczkach czekoladowych, gdzie sprzedaż wartościowa zwiększyła się o 15,6% [E.Wedel za NIQ], przy jednoczesnym spadku całego rynku o 1%. Również w ujęciu wolumenowym osiągnęliśmy wynik powyżej całego rynku czekoladowego” – powiedział dyrektor zarządzający Maciej Herman, cytowany w komunikacie.

Wedel rozpoczął też pilotaż nowego kanału sprzedaży – Wedlomatów – czyli całodobowych maszyn vendingowych z wedlowskimi produktami, które stanęły m.in. przy muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel oraz w dwóch warszawskich centrach handlowych: Złotych Tarasach i CH Targówek. Także dla sieci Pijalni Czekolady E.Wedel, liczącej ponad 30 lokali w całej Polsce, pierwsze półrocze było okresem rozwoju – spółka zakończyła ten czas 4-proc. wzrostem sprzedaży r/r.

„Bardzo dobre wyniki pierwszego półrocza to mocna podstawa do dalszego działania. W kolejnych miesiącach chcemy utrzymać tempo rozwoju i wzmacniać te obszary, które budują długofalową pozycję firmy. Będziemy dalej rozwijać portfolio, inwestować w naszą pozycję międzynarodową, sieć pijalni czekolady i muzeum” – podsumował Herman.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie ok. połowy polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

Źródło: ISBnews