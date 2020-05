Sputnik Software i Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP), dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej kilkudziesięcioprocentowego wzrostu przychodów w tym roku.

Spółka holdingowa STGE będzie posiadać pakiety kontrolne udziałów w obu spółkach. STGE posiada 100% w Sputnik Software i 50% w GIAP (pozostałe udziały należą do spółki MSHK kontrolowanej przez Sławomira Hermelinga-Kowalczyka). Udziałowcami STGE są założyciele Sputnik i GIAP. Dzięki połączeniu, firmy uzupełnią oferty i będą mogły startować w największych przetargach samorządowych oraz administracji centralnej w Polsce, podano.

„Od około pięciu lat zacieśniamy współpracę między Sputnik i GIAP. Naturalnym krokiem jest stworzenie wspólnej grupy kapitałowej. Utrzymujemy niezależność obu podmiotów, ale zacieśniamy współpracę, aby zaoferować klientom jeszcze bardziej kompleksową obsługę” – powiedział prezes GIAP Sławomir Hemerling-Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

„Skala działalności obu podmiotów sprawia, że będziemy jednym z kluczowych dostawców rozwiązań IT dla administracji samorządowej i urzędów centralnych w Polsce. Już dziś należymy do czołówki, ale dzięki połączeniu sił zyskamy jeszcze większy potencjał” – dodał prezes Sputnik Software Tomasz Maćkowiak, cytowany w komunikacie.

Sputnik Software istnieje od 2000 roku. Spółka posiada w ofercie Platformę Nowoczesny Urząd dedykowaną samorządom i pozwalającą na zarządzanie kluczowymi zadaniami urzędu. Sputnik tworzy również dedykowane systemy informatyczne usprawniające procesy w obszarze finansów publicznych i bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji elektronicznej.

GIAP funkcjonuje od 2013 roku. Podstawową specjalizacją jest tworzenie oprogramowania GIS, a głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację zadań administracji samorządowej. W jej skład wchodzą aplikacje dedykowane poszczególnym dziedzinom, portale mapowe, aplikacje mobile, e-usługi oraz przetwarzanie danych przestrzennych.

Przychody obu firm w 2019 r. wyniosły ok. 35 mln zł. Łączne zatrudnienie sięga blisko 200 osób, z czego około 40% to programiści. Centrale spółek znajdują się w Poznaniu i Warszawie, oprócz tego istnieje sześć biur w: Łodzi, Mielcu, Zawierciu, Mysłowicach, Lublinie, Białymstoku.

„Efekt współpracy obu spółek widać we wspólnych realizacjach. Obecnie Sputnik oraz GIAP realizują dwa projekty o zasięgu wojewódzkim. Jeden z nich, czyli Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, realizowany razem z Integrated Solution to największy pod względem wartości (47,2 mln zł brutto) od kilku lat projekt dotyczący informacji przestrzennej. Na tym przykładzie widać, że spółki posiadają potencjał i ambicje do realizacji dużych przedsięwzięć. W roku 2020 planujemy znacznie zwiększyć przychody – dodał Maćkowiak.

Największymi klientami spółek są: Lasy Państwowe, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego, Urzędy Miast: Łódź, Warszawa, Radom, Tychy, Siedlce, Pabianice, Gorzów Wielkopolski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Zamość, Bolesławiec. Spółki łącznie obsługują ponad tysiąc podmiotów, a w zakresie systemu besti@ wszystkie samorządy w Polsce.

Źródło: ISBnews