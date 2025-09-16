Spyrosoft pomyślnie zakończył badanie due diligence spółki z rynku amerykańskiego i ujawnił, że w kwietniu br. zawarł z jej udziałowcami niewiążący list intencyjny, w którym wyraził zainteresowanie nabyciem docelowo 100% udziałów, podał Spyrosoft. Spółka zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, obejmujących tworzenie strategii marki, doświadczeń użytkownika oraz rozwojem aplikacji internetowych i mobilnych, a także doradztwem strategicznym.

„Celem przejęcia podmiotu jest rozszerzenie bazy klientów w Stanach Zjednoczonych, zwiększenie rozpoznawalności na rynku amerykańskim, sprzedaż krzyżowa usług Spyrosoft z innych obszarów kompetencyjnych oraz wzrost przychodów generowanych na rynku USA” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Spyrosoft udziałów, w tym metoda rozliczenia tej transakcji, zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu negocjacji umowy SPA (Share Purchase Agreement), który, zgodnie z szacunkami, powinien się zakończyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Strony nie wykluczają nabycia przez Grupę Spyrosoft części udziałów podmiotu za gotówkę, a pozostałej części udziałów w ramach wymiany na akcje Spyrosoft po zakończeniu ustalonego przez strony w SPA referencyjnego roku obrotowego albo w inny sposób, w tym w całości za gotówkę, podano także.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews