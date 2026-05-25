Spyrosoft odnotował 10,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 9,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 16,86 mln zł wobec 13,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 21,01 mln zł wobec 17,12 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 162,14 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 144,18 mln zł rok wcześniej.

„W I kw. 2026 r. Grupa Spyrosoft osiągnęła wzrost głównych wskaźników finansowych: przychody wzrosły do 161,2 mln zł (+12,5% r/r), a EBITDA [raportowana] do 20,1 mln zł (+18,6% r/r). Marża EBITDA wzrosła do poziomu 12,4% wobec 11,7% rok wcześniej, a skorygowana o koszty przejęć i akwizycji – zanotowała większy wzrost do 13,0% wobec 11,9% w I kw. 2025 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W minionym kwartale, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, doszło do bardzo silnego wzmocnienia złotówki, zwłaszcza wobec dolara amerykańskiego (o 9,37%) oraz wobec funta brytyjskiego (o 3,48%). Przy 83% przychodach Grupy płynących z zagranicy, w tym 19% z USA oraz 30% z Wielkiej Brytanii, odbiło się to na wynikach za I kw. 2026 r., aczkolwiek Grupa i tak zanotowała wzrost EBITDA i zysku netto, podano także.

Grupa Spyrosoft nadal utrzymuje niską „ławkę”, której udział w kosztach wytworzenia wyniósł w I kw. 2026 r. 1,2% wobec 2,8% rok wcześniej. Dzięki korzystaniu z sieci zewnętrznych współpracowników Grupa jest w stanie zwinnie reagować na zmienne potrzeby klientów i odpowiednio dobierać zespoły w zależności od wymaganej wiedzy i doświadczenia, czytamy dalej.

„Grupa wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 10,1 mln zł (+11,0% r/r), mimo wzrostu wysokości podatku dochodowego do 3,61 mln zł wobec 1,07 mln zł rok wcześniej. Został on przy tym częściowo zrekompensowany poprzez wzrost przychodów finansowych (do 1,62 mln zł) oraz ograniczenie kosztów finansowych o ponad 1,5 mln zł do 0,39 mln zł. W I kw. 2025 Grupa odnotowała nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, co zostało ujęte w kosztach finansowych. W raportowanym kwartale z kolei w przychodach finansowych widać nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi” – podano w materiale.

I kw. 2026 r. to pierwszy raportowany kwartał, w którym odnotowano przychody z obszaru AdTech & MarTech jako oddzielnej kategorii branżowej. W tym okresie ten obszar odpowiadał za ok. 2% wszystkich kwartalnych przychodów Grupy – 2,78 mln zł. W bieżącym kwartale, żadna z kategorii branżowych nie odpowiadała już za więcej niż 16% łącznych przychodów i cały podział przychodów na kategorie uległ spłaszczeniu, podkreślono.

Z kolei w ramach dywersyfikacji geograficznej, prócz niemieckiej akwizycji oraz wzięcia udziału w przetargu na nowy kontrakt z brytyjską rządową agencją kartograficzną Ordnance Survey, Grupa kontynuowała swój rozwój również poza rynkami kluczowymi. W raportowanym kwartale po raz pierwszy zostały wyodrębnione państwa należące do Rady Współpracy Zatoki Perskiej (ang. GCC) jako oddzielny obszar geograficzny. Kraje GCC odpowiadały w tym kwartale za 3% przychodów, czyli 4,9 mln zł.

„Sytuacja geopolityczna na świecie wciąż jest niestabilna, co przekłada się na plany inwestycyjne wśród potencjalnych i obecnych klientów. Mimo to, Grupa Spyrosoft osiąga stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych i realizuje swoje cele rozwojowe. Umacnia to nas w przekonaniu, że najlepszym sposobem zabezpieczania firmy przed niepewnością jest dywersyfikacja – zarówno pod kątem geograficznym, jak i branżowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie równoważyć ograniczenia budżetów po stronie klientów w jednej branży nowymi kontraktami w innej, wykorzystując posiadaną przez nas wiedzę i szerokie doświadczenie” – podsumował prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Przy ogłaszaniu nowej strategii Grupa potwierdziła także, że w 2026 r. zamierza zrealizować cele finansowe na ten rok zadeklarowane w ramach poprzedniej strategii na lata 2022-2026 (wzrost przychodów o 25%-35% średniorocznie i marża EBITDA w przedziale 11%-14%). Wyniki raportowanego kwartału wpisują się w realizację tych zamierzeń, a zarząd podtrzymuje cele na bieżący rok, zakończono w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 3,46 mln zł wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. W 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

