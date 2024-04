Spyrosoft odnotował 19,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 26,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,93 mln zł wobec 45,1 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 42,01 mln zł wobec 53,74 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W 2023 roku cała branża IT odczuwała negatywne skutki spowolnienia gospodarczego, które miało hamujący wpływ na proces digitalizacji przedsiębiorstw. Jednak my zwiększyliśmy przychody o 26% rok do roku, realizując założenia naszej 'strategii na lata 2022-2026′, zgodnie z którą wzrost ten ma wynosić średnio od 25% do 35% rocznie. Na zrealizowaną sprzedaż wpływ miała zarówno liczba nowo pozyskanych klientów, rosnąca baza wszystkich aktywnych w minionym roku klientów oraz znaczące wzrosty sprzedaży w USA i Skandynawii. Musieliśmy jednak także – podobnie jak większość firm IT na całym świecie – skonfrontować się z szeregiem wyzwań i rosnącymi kosztami. W naszym przypadku wpływ na wyższe koszty miało przede wszystkim świadome utrzymanie tzw. ławki, która w 2023 roku stanowiła 6% kosztów bezpośrednich vs. 2% we wcześniejszych okresach oraz umocnienie się złotówki w stosunku do dolara, euro i funta. Finalnie, powyższe czynniki przełożyły się na niższą niż w 2022 roku rentowność na poziomie EBITDA. Po rekordowym wyniku w 2022 roku marża EBITDA za 2023 rok znalazła się nieznacznie poniżej celu z naszej strategii, który zakłada przedział 11%-14%” – powiedział prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 416,11 mln zł w 2023 r. wobec 331,45 mln zł rok wcześniej.

W 2023 r. do grona klientów grupy dołączyło 98 nowych firm, a łącznie na koniec omawianego okresu grupa obsługiwała 146 klientów. Nowi klienci zostali odnotowani we wszystkich spółkach należących do grupy, podano w komunikacie.

„Zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale na geografię ukształtowała się w 2023 r. bez istotnych zmian – rynkami wiodącymi pozostają region DACH (27%), Wielka Brytania (28%), następnie – Polska (16%), Stany Zjednoczone (13%) i Skandynawia (9%). Struktura przychodów ujmowana z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę Spyrosoft również nie uległa znaczącym zmianom” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 11,12 mln zł wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews