Spyrosoft odnotował 5,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,2 mln zł wobec 8,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 12,72 mln zł wobec 10,03 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,41 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 60,03 mln zł rok wcześniej.



„Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego, które ma hamujący wpływ na tempo digitalizacji przedsiębiorstw i tym samym na sytuację rynku IT, w pierwszym kwartale tego roku zrealizowaliśmy założenia naszej 'Strategii na lata 2022-2026′, a przychody rosły znacznie szybciej. W dalszym ciągu zwiększamy liczbę współpracowników, inwestujemy w rozwój naszych specjalistów i biur na świecie, by konsekwentnie zwiększać skalę działalności Grupy Spyrosoft. Oczywiście każda inwestycja wiąże się z kosztami, które w raportowanym okresie miały wpływ na wysokość wyniku EBITDA i zysku netto. Natomiast w dalszym ciągu kluczowe jest dla nas to, co podkreślam przy każdej możliwej okazji – naszym celem obecnie jest przede wszystkim zwiększanie skali naszej działalności, co powinno, i ma swoje odzwierciedlenie w wysokości uzyskanych przychodów” – powiedział prezes spółki Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

W ślad za wzrostem przychodów, z których w I kw. 2023 r. 85% pochodziło z kontraktów z klientami międzynarodowymi, zdywersyfikowana struktura przychodów Grupy Spyrosoft w podziale geograficznym w I kw. 2023 r. nie zmieniła się znacząco. Rynkami wiodącymi są Wielka Brytania (33% udziału w łącznych przychodach Grupy), region DACH (25%), Polska (15%), USA (14%) oraz Skandynawia (10%), podano.

„Raportowane za I kw. 2023 r. wyniki finansowe uwzględniają połączenie z Better Software Group – spółki, która dołączyła do Grupy Spyrosoft w kwietniu 2022 r. Bez uwzględnienia konsolidacji tych wyników przychody w 1 kw. 2023 r. wyniosłyby 91,65 mln zł (+52,7% r/r), EBITDA 10,1 mln zł (+0,9% r/r), a zysk netto 4,54 mln zł (-9,6% r/r). Szybki wzrost BSG i znacząca rentowność możliwe były w ostatnich kwartałach, dzięki dołączeniu do Grupy Spyrosoft i wypracowaniu wspólnych synergii m.in. w ramach sprzedaży i rekrutacji” – czytamy w komunikacie.

Do grona klientów Spyrosoft dołączyło 18 nowych klientów. Łącznie Spółka pracowała dla 150 klientów, podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 2,58 mln zł wobec 3,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews