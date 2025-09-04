Spyrosoft odnotował 7,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,47 mln zł wobec 7,98 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 12,7 mln zł vs 11 mln zł, a EBITDA skorygowana 13,2 mln zł wobec 11 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,48 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 103,36 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 16,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 289,66 mln zł w porównaniu z 211,79 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 29,6 mln zł vs 22,8 mln zł, a EBITDA skorygowana 30,3 mln zł wobec 23 mln zł rok wcześniej.

„Minione półrocze oceniam pozytywnie: Grupa Spyrosoft znacząco zwiększyła przychody i zatrudnienie, wzrosły również wypracowane zyski na poziomie operacyjnym i netto. Rosnąca skala działalności jest dla nas priorytetem. Sytuacja na rynku usług IT pozostawała wymagająca, choć w większości obsługiwanych przez nas branż była stabilna. Nie dotyczy to natomiast samego segmentu Automotive, w którym koniunktura – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – była wyraźnie niekorzystna. W drugim kwartale br. skupiliśmy się na transformacji tego segmentu, polegającej na dostosowaniu zatrudnienia i kompetencji do niższej aktywności w całym sektorze. Okresowo podwyższyło to koszty działalności” – skomentował prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Jednocześnie, bardzo dobrze zadziałała w tej sytuacji budowana w świadomy sposób dywersyfikacja naszego biznesu, zarówno pod kątem branżowym, jak i geograficznym. Jak widać po wynikach całej Grupy, spadki przychodów w segmencie Automotive zostały zamortyzowane z nawiązką przez pozostałe segmenty, które w większości zanotowały wyraźne wzrosty” – dodał prezes.

Udział segmentu Automotive w przychodach Grupy spadł w I półroczu 2025 r. do 14% z 27% rok wcześniej. Znaczące wzrosty przychodów (z kilkunastu raportowanych przez Grupę branż) widoczne były natomiast przede wszystkim w segmencie Media & Entertainment oraz e-Mobility, Renewables & Energy. Pierwszy zapewnił 21% półrocznych przychodów Grupy (wobec 11% w I półroczu 2024), głównie dzięki rozwijanemu od początku 2024 r. kontraktowi z BBC. Drugi wspomniany segment to nowa dla Grupy specjalizacja: elektromobilność, OZE i energia. W minionym półroczu zapewniła Grupie 5% przychodów, wymieniono.

„Co ważne, nasza rosnąca obecność w obu tych segmentach to również wynik udanych akwizycji: Better Software Group w 2022 r. oraz Codibly ponad rok temu. Potwierdza to, że strategicznie dobrane przejęcia mogą skutecznie uzupełniać nasz rozwój organiczny. Zgodnie z zapowiedziami planujemy kolejne akwizycje – nasza aktywność w tym obszarze wzrosła w ostatnich miesiącach, analizujemy rynek i pojawiające się możliwości” – powiedział Weiske.

Dzięki znaczącym wzrostom przychodów, Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk EBITDA na poziomie 29,6 mln zł, czyli o 30% wyższym niż w I półroczu 2024 r. Negatywnie na ten wynik wpłynęły koszty związane ze wspomnianą transformacją sektora Automotive, w szczególności w II kwartale. Był to również główny czynnik nieznacznego obniżenia marży EBITDA z poziomu 10,75% rok wcześniej do 10,22% po I półroczu 2025 r. Inny czynnik podwyższający koszty i obniżający wartość EBITDA to wzrost aktywności w działaniach akwizycyjnych. Grupa rozpoczęła publikację wskaźnika EBITDA skorygowanego właśnie o te dodatkowe koszty. W minionym półroczu skorygowana EBITDA wyniosła 30,33 mln zł i wzrosła o 32% r/r, wyjaśniono.

„Patrząc na kolejne kwartały zachowujemy umiarkowany optymizm, co wynika przede wszystkim z bardzo zmiennej sytuacji geopolitycznej, która ma największe przełożenie na koniunkturę szeroko rozumianego rynku IT. Naszą sprawdzoną receptą na to jest dalsza dywersyfikacja Grupy. Rozwijamy właśnie nowe segmenty działalności: Defence, Security & Aerospace oraz AdTech & MarTech. Branże te są dla nas perspektywiczne, a zespół Defence, Security & Aerospace zdobył niedawno pierwszy kontrakt z międzynarodową agencją ENISA. Zamierzamy także zwiększyć naszą obecność w USA, m.in. w segmencie Healthcare. Bardzo ważnym czynnikiem jest również rozwój AI. Przychody Grupy pochodzące bezpośrednio ze sztucznej inteligencji już teraz wynoszą 4%, a elementy AI obecne są niemal we wszystkich naszych projektach. Są też przy tym istotne w zdobywaniu kolejnych kontraktów. Dlatego właśnie dalej będziemy intensywnie rozwijać tę działalność, pozyskując najlepszych specjalistów” – podsumował prezes.

Na koniec czerwca zespół Grupy Spyrosoft wzrósł do 1 949 osób, z 1 457 rok wcześniej. Udział tzw. „ławki” w kosztach wytworzenia w I półroczu 2025 r. utrzymał się na bardzo niskim poziomie – wyniósł 2,76% vs 6% rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 18,53 mln zł wobec 5,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews