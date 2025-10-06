Spyrosoft przystąpił do procesu badania due diligence niemieckiego podmiotu działającego w branży IT, który specjalizuje się w tworzeniu i rozwoju oprogramowania, świadczeniu usług doradczych oraz w realizacji projektów szkoleniowych, podał Spyrosoft. Według szacunków, przychody tej firmy w br. osiągną 4-5 mln euro

„Planowana akwizycja stanowi realizację przyjętej przez Spyrosoft strategii inwestycyjnej, której celem jest dalsza dywersyfikacja działalności Grupy, poszerzenie obecności na rynku niemieckim oraz pozyskanie nowych klientów z sektora publicznego i prywatnego. Podmiot jest aktywnym uczestnikiem rynku instytucji publicznych w Niemczech, z powodzeniem startując i wygrywając w przetargach publicznych. Według szacunków, przychody tej firmy w 2025 roku osiągną poziom 4-5 mln euro” – czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje, że proces badania due diligence podmiotu powinien zakończyć się nie później niż do końca listopada br., a zawarcie umowy nabycia udziałów podmiotu powinno nastąpić w IV kwartale br. Intencją Spyrosoft jest przejęcie 100% udziałów podmiotu, natomiast w razie konieczności nie wyklucza innej struktury prawnej transakcji np. w zakresie nabycia tylko niektórych aktywów, podano także.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews