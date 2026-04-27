Spyrosoft Ltd, brytyjska spółka zależna Grupy Spyrosoft, została wybrana przez Ordnance Survey Limited, brytyjską agencję rządową odpowiedzialną za sporządzanie map Wielkiej Brytanii, jako dostawca usług IT i rozwoju oprogramowania dla OS Maps – platformy kartograficznej i nawigacyjnej w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach anglojęzycznych, podała spółka. Maksymalna wartość kontraktu wskazana w ogłoszeniu wynosi 55 mln GBP (ok. 269,5 mln zł) netto w okresie do 7 lat.

„Jest to kontynuacja dotychczasowych działań Spyrosoft dla brytyjskiej firmy. Obecny kontrakt rozpoczął się w 2019 r. i potrwa do końca lutego przyszłego roku. Nowa umowa natomiast zacznie obowiązywać od 1 marca 2027 r. do 28 lutego 2030 r., z możliwością dwóch przedłużeń po 24 miesiące każde, maksymalnie do 28 lutego 2034 r.” – czytamy w komunikacie.

Spyrosoft dla Ordnance Survey rozwija OS Maps: platformę i aplikację dające użytkownikom dostęp do map sporządzanych przez agencję i umożliwia im, np. organizowanie tras biegowych czy spacerów. OS Maps to nie tylko pojedyncza aplikacja o tej nazwie widoczna dla użytkownika końcowego, ale rozbudowane portfolio produktów i usług cyfrowych. Opiera się ono na kompleksowej platformie chmurowej, która obsługuje kilka aplikacji mobilnych i webowych. Rozwiązanie działa nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również na innych rynkach, m.in. w Australii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych, wyjaśniono.

„W ramach współpracy Spyrosoft pełni rolę zewnętrznego partnera technologicznego Ordnance Survey. Klient odpowiada za obszar produktowy, wizję rozwoju oraz zarządzanie produktem, natomiast Spyrosoft odpowiada za kompleksową obsługę warstwy technologicznej. Obejmuje ona m.in. infrastrukturę, utrzymanie, rozwój aplikacji mobilnych i webowych, platformę chmurową, optymalizację kosztów oraz doradztwo technologiczne. W praktyce Spyrosoft wspiera Ordnance Survey jako wyspecjalizowany zespół technologiczny, dbając o stabilność, skalowalność i dalszy rozwój kluczowych rozwiązań cyfrowych. Zakres prac będzie zbliżony do tego wcześniej, ale biorąc pod uwagę trendy w świecie AI, prawdopodobnie dodawanych będzie coraz więcej nowych funkcjonalności” – czytamy dalej.

„Zwycięstwo w tym przetargu i nowy kontrakt na trzy lata – z możliwością rozszerzenia do siedmiu lat – traktujemy jako wyraz zadowolenia klienta z naszych dotychczasowych usług. Potwierdza to słuszność kierunku, który obraliśmy, inwestując w specjalizację sektorową systemów geoprzestrzennych, które nie są oczywistym kierunkiem rozwoju w naszej branży. W Spyrosoft mamy w tym obszarze duże sukcesy i doświadczenia, które, jak pokazuje ten przetarg, doceniają duże firmy międzynarodowe” – powiedział dyrektor działu Geospatial w Spyrosoft. Jarosław Marciniak, cytowany w materiale.

Od czasu rozpoczęcia współpracy, tworzona przez Spyrosoft aplikacja przeszła boom popularności: od początkowych kilkuset tysięcy użytkowników do obecnych kilku milionów, zaznaczono także.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. W 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

