Spyrosoft zakończył z wynikiem pozytywnym proces due diligence realizowany w ramach negocjacji dotyczących przejęcia pakietu kontrolnego akcji podmiotu z branży programistycznej, podała spółka. Obecnie trwają prace nad opracowaniem szczegółów transakcji, którą strony postanowiły sfinalizować do 31 maja 2022 r., podano także.

W połowie stycznia br. Spyrosoft podał, że podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia pakietu kontrolnego akcji spółki zajmującej się tworzeniem oprogramowania. Dokument ten zakładał możliwość przeprowadzenia procesu due diligence, który powinien zakończyć się nie później niż do 31 marca 2022 r.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews