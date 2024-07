Spyrosoft został akcjonariuszem większościowym w Codibly, specjalizującym się w dostarczaniu oprogramowania dla branży odnawialnych źródeł energii i elektromobilności, podała spółka. Łączna kwota transakcji obejmuje zakup większościowego pakietu akcji (57,5%) za 3,8 mln zł oraz dodatkowe wynagrodzenie uzależnione m.in. od wyników finansowych spółki w najbliższych 3 latach. Jednocześnie udziałowcy Codibly będą mogli zawrzeć umowę wymiany akcji na akcje Spyrosoft, w ramach planowanej konsolidacji udziałów spółek z Grupy Spyrosoft (zgodnie ze strategią rozwoju Grupy wymiana udziałów spółek zależnych planowana jest na 2027 r., w ramach konsolidacji Grupy i planowanego w kolejnym kroku debiutu na giełdzie zagranicznej).

Grupa Spyrosoft kontynuuje realizację strategii na lata 2022-2026, której głównym celem jest rozbudowa nowych obszarów kompetencyjnych i poszerzanie portfolio klientów. Dołączenie do Spyrosoft umożliwia Codibly funkcjonowanie w obrębie większej grupy oraz wymianę doświadczeń przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i samodzielnego kształtowania celów biznesowych. Kompetencje w ramach elektromobilności (EV) i odnawialnych źródeł energii (OZE), które posiada Codibly, to nowe obszary biznesowe dla Spyrosoft, podano.

„Do naszej Grupy dołącza firma o ugruntowanej pozycji, obecna na rynku tworzenia oprogramowania od 13 lat. Codibly specjalizuje się przede wszystkim w obszarach elektromobilności i OZE, co pozwoli naszej Grupie rozbudować portfolio usług o nowe obszary. Branże odnawialnych źródeł energii i elektryfikacji transportu dynamicznie się rozwijają, napędzane globalnymi trendami i regulacjami dotyczącymi dekarbonizacji. Założone cele klimatyczne będą generować rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane technologie i innowacje z tego obszaru. Wspólnie z Codibly chcemy odpowiedzieć na te potrzeby rynku. Codibly ma także ugruntowaną pozycję w USA i Wielkiej Brytanii, czyli rynkach kluczowych z punktu widzenia biznesu Spyrosoft” – powiedział prezes Spyrosoft Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Ostateczna wartość transakcji uzależniona jest m.in. od wyników finansowych osiąganych przez Codibly w latach 2024-2026. Spyrosoft sfinansuje inwestycję z bieżących środków obrotowych.

Codibly istnieje od 2011 roku i zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania, służącego firmom m.in do zarządzania popytem i podażą energii elektrycznej, zapewniania efektywności energetycznej czy obsługi podmiotów branży elektromobilności. Przychody Codibly za 2023 r. wyniosły ok. 38 mln zł.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. 17 marca 2022 r. spółka zadebiutowała na GPW, przenosząc się z rynku NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews