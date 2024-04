Środki pieniężne i aktywa finansowe na rachunkach Scope Fluidics miały wartość 87,19 mln zł na koniec 2023 r. wobec 331,6 mln zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Scope Fluidics zapewniło, że posiadane środki finansowe będą wystarczające do rozwoju do końca 2025 r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty miały wartość 66,29 mln zł (wobec 331,6 mln zł rok wcześniej), plus aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy – 20,9 mln zł (wobec 0 zł rok wcześniej), podano w raporcie.

„Zarząd spółki przewiduje, że posiadane środki finansowe będą wystarczające do rozwoju grupy kapitałowej Scope Fluidics w perspektywie do końca 2025 r., a jednocześnie planuje podejmować działania prowadzące do zwiększenia dostępu do finansowania, preferując nierozwadniające źródła” – czytamy w raporcie.

W lutym 2023 r. zarząd zarekomendował przeznaczenie 233,26 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 296,39 mln zł, na dywidendę, co oznaczało wypłatę 85,57 zł na akcję, a także: 19,51 mln zł – pokrycie strat z lat ubiegłych oraz 23,71 mln zł – na kapitał zapasowy; pozostałą część zysku w kwocie 19,91 mln zł proponowano pozostawić niepodzieloną. Uchwałą walnego zgromadzenia kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego. 20 marca 2023 r. walne zgromadzenie przyjęło te propozycje. Po wypłacie dywidendy we wnioskowanej przez zarząd wysokości spółka dysponowała ok. 95 mln zł gotówki, przypomniano także w raporcie.

W kolejnych latach Scope Fluidics planuje przyspieszyć rozwój w kierunku platformy generującej i sprzedającej przełomowe projekty w powtarzalnym modelu biznesowym, zapowiedziano także.

„W perspektywie do końca 2028 r. spółka planuje doprowadzić do co najmniej dwóch transakcji strategicznych dotyczących rozwijanych projektów oraz uzyskać gotowość do przeprowadzania średniorocznie co najmniej jednej transakcji strategicznej w perspektywie 2029-2033. W najbliższych latach spółka będzie się rozwijała w dwóch kluczowych obszarach, z których pierwszym jest dalszy, nakierowany na maksymalizację wartości, rozwój systemu BacterOMIC, a drugim stworzenie organizacji 'Scope Discovery’, odpowiedzialnej za generowanie koncepcji nowych produktów odpowiadających na globalne wyzwania w obszarze ochrony zdrowia, life-science i sustainability (zrównoważonego rozwoju)” – napisano w raporcie.

W 2023 r. spółka odnotowała 18,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 318,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży odpowiednio: 516 tys. zł wobec 404 tys. zł rok wcześniej.

„Grupa wygenerowała za rok 2023 stratę netto w wysokości 18 785 tys. zł na skutek poniesionych kosztów działalności operacyjnej 29 116 tys. zł zrekompensowanych dużo niższymi przychodami ze sprzedaży 516 tys. zł. W roku 2023 Grupa nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży jednostek zależnych. Koszty działalności operacyjnej wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 3 891 tys. zł (15%), głównie w wyniku wzrostu kosztów usług obcych o 2 211 tys. zł, związanych głównie z obsługą Grupy po wejściu jednostki dominującej na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych, a także poniesionych wydatków na wyposażenie nowej siedziby po zmianie lokalizacji działalności Grupy, w tym z tytułu wyposażenia laboratorium oraz amortyzacji zakupionych maszyn i urządzeń produkcyjnych” – wyjaśniono w raporcie.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews