StaffHealth pozyskał 6,5 mln USD (ok. 24 mln zł) finansowania, podano w komunikacie. Wśród inwestorów znaleźli się Rubicon Partners, Maciej Zientara i Wojciech Duda. Amerykański startup dzięki autorskiej platformie tworzonej w Polsce łączy personel medyczny z placówkami opieki zdrowotnej.

„Z naszego punktu widzenia to, co jest najważniejsze w StaffHealth, to rozwiązanie znaczącego problemu, jeżeli chodzi o dostęp do kadry medycznej przez profesjonalne placówki, czyli tak naprawdę bardzo dynamiczne zarządzanie zmianą. Z punktu widzenia pracownika to jest aplikacja, dzięki której personel medyczny może przeglądać lub wybierać dostępne dyżury i ustalać własny grafik. A jeżeli chodzi o placówkę – można szybko obsadzić i uzupełnić zmiany kadrowe” – powiedział inwestor i wiceprezes Duda Holding Wojciech Duda, cytowany w komunikacie.

„Bardzo spodobało nam się to, że jest podmiot technologicznie osadzony w Polsce, co jest zarówno skuteczne, jak i tańsze, ale produktowo i rynkowo jest osadzony na ogromnym rynku amerykańskim. Panowie, dzięki pracy Mariusza Nowaka [CTO spółki] stworzyli bardzo skalowalne rozwiązanie marketplace’owe, które pozwala w bardzo krótkim czasie obsłużyć dużą liczbę leadów w oparciu o gotową platformę informatyczną. To był podstawowy trigger mojej wiary w to, że na istniejącym, w sumie już dzisiaj mocno ułożonym rynku, można dać realną przewagę technologiczną i kosztową” – dodał inwestor i założyciel Supernova Group Maciej Zientara.

Zaangażowany fundusz Rubicon Partners pełni w projekcie rolę venture buildera – nie tylko zapewnia kapitał, ale aktywnie uczestniczy w budowie firmy.

„W tej sytuacji Rubicon, a także ja jako prowadzący ten projekt, budowaliśmy polską część przedsięwzięcia. Z drugiej strony mamy naszych co-founderów, partnerów ze Stanów Zjednoczonych, którzy wywodzą się z branży pracy tymczasowej w sektorze ochrony zdrowia. Połączyliśmy więc siły: doświadczenie ludzi z branży, którzy działali w niej jeszcze, kiedy była ona analogowa, a do tego dołączyliśmy technologię z Polski. Ten miks wydaje się być bardzo obiecujący” – skomentował Grzegorz Golec, co-CEO StaffHealth i partner zarządzający w Rubicon Partners.

