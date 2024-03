Stalexport Autostrady odnotował 109,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 36,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 121,07 mln zł wobec 60,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 211,63 mln zł wobec 145,38 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 508,87 mln zł w 2023 r. wobec 413,89 mln zł rok wcześniej.

Podstawowy wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Stalexport Autostrady ma prowadzona przez nią działalność autostradowa, polegająca na zarządzaniu i eksploatacji płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, przypomniano.

„W 2023 roku średni dobowy ruch na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków wyniósł 48 150 pojazdów i był o 3% wyższy niż ruch odnotowany w roku 2022 (46 770 pojazdów). Przychody z poboru opłat w 2023 roku wyniosły 503 459 tys. zł, co stanowiło wzrost o 23% w stosunku do roku 2022 (409 206 tys. zł)” – czytamy w sprawozdaniu.

W przypadku samochodów osobowych średni dobowy ruch wzrósł z 38 652 pojazdów w 2022 roku do 40 085 pojazdów w 2023 roku (wzrost o 3,7%). Natomiast przychody z poboru opłat od samochodów osobowych w 2023 roku wyniosły 319 358 tys. zł, czyli wzrosły o 25,7% w stosunku do 2022 roku (254 141 tys. zł). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów osobowych jest wynikiem zarówno zmiany wysokości stawek opłat za przejazd w dniu 4 lipca 2022 roku i 3 kwietnia 2023 roku oraz konsekwentnie zwiększającego się udziału płatności automatycznych (dla których stosowane były niższe preferencyjne stawki) w strukturze ruchu, wyjaśniono.

Z kolei dla samochodów ciężarowych średniodobowy ruch spadł o ok. 0,6%, tj. z 8 118 pojazdów w 2022 roku do 8 066 pojazdów w 2023 roku. Natomiast przychody z poboru opłat dla samochodów ciężarowych w 2023 roku wyniosły 184 101 tys. zł, czyli wzrosły o 18,7% w stosunku do 2022 roku (155 065 tys. zł). Różnica pomiędzy dynamiką zmiany przychodów z opłat w stosunku do dynamiki zmiany średniodobowego ruchu pojazdów ciężarowych jest wynikiem wzrostu stawek opłat za przejazd, które zmieniały się w tych samych datach jak dla samochodów osobowych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 111,73 mln zł wobec 48,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews