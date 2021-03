Stalexport Autostrady odnotował 87,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 75,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 100,29 mln zł wobec 129,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 159,07 mln zł wobec 186,16 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 289,55 mln zł w 2020 r. wobec 351,49 mln zł rok wcześniej.

„Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie wszystkich branż gospodarki, zmieniła wcześniejsze schematy działania i myślenia o przedsięwzięciach gospodarczych, zmieniła także sposób pracy w wielu organizacjach. Te zmiany i skutki pandemii nie ominęły oczywiście także naszej działalności. O ile jeszcze w styczniu 2020 r. odnotowaliśmy ok. 5-proc. wzrost natężenia ruchu na zarządzanym przez nas odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków w stosunku do stycznia 2019 r., to już w lutym pojawił się mały spadek. W marcu 2020 r. natężenie ruchu w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. spadło o ponad 33%, a w kwietniu aż o ponad 60%, tj. do średniego poziomu 17,7 tys. pojazdów na dobę. Mniej więcej takie natężenie ruchu mieliśmy na autostradzie A4 w roku 2001! Spadek średniego rocznego natężenia ruchu wyniósł ostatecznie 20%, tj. do poziomu 36,5 tys. pojazdów na dobę, a przychody z tytułu poboru opłat spadły o 17,8% do poziomu 285 619 tys. PLN (w 2019 r. 347 424 tys. zł). Przychody grupy kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w 2020 r. 289 545 tys. zł i w związku z powyżej opisanymi spadkami natężenia ruchu były o ok. 18% niższe niż w roku 2019 (351 487 tys. zł)” – napisał prezes Emil Wąsacz w liście dołączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 157,58 mln zł wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

