Zarząd Stalexport Autostrady proponuje zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 179,34 mln zł w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wraz z kwotą 1,16 mln zł z kapitału zapasowego, czyli łącznie 180,5 mln zł, podała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,73 zł.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

