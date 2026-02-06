Stalexport Autostrady miał 86,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 132,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 105,48 mln zł wobec 171,27 mln zł rok wcześniej, a zysk EBITDA – odpowiednio: 204,63 mln zł wobec 272,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody w ub.r. wyniosły 640,96 mln zł wobec 586,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie 12 miesięcy 2025 r. średni dobowy ruch (ADT) na autostradzie A4 Katowice-Kraków wzrósł o 4,1% r/r do 50 242 pojazdów, w tym o +4,8% w przypadku samochodów osobowych (42 087), a o 0,5% w ciężarowych (8 154).

Przychody z poboru opłat wyniosły 628,47 mln zł (+9,7% r/r), podano także.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.

Źródło: ISBnews