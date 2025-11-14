Stalprodukt odnotował 8,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 5,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 21,34 mln zł wobec 6,06 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 889,82 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 957,4 mln zł rok wcześniej.

„W Segmencie Blach Elektrotechnicznych odnotowano spadek poziomu wolumenu sprzedaży blach transformatorowych w stosunku do III kwartału 2024 roku o 24,5%. Spadek przychodów ze sprzedaży segmentu w porównaniu do III kwartału 2024 roku wyniósł 54 188 tys. zł, tj. 24,4%. W ocenie emitenta spadek popytu na produkty segmentu jest spowodowany agresywną polityką handlową konkurentów azjatyckich, w szczególności z Chin, którzy oferują swoje produkty na rynkach europejskich i światowych w bardzo niskich cenach. Trend ten nadal utrzymuje się w III kwartale 2025 roku. Efektem powyższego jest spadek wyniku segmentu do poziomu 2 652 tys. zł w III kwartale 2025 roku” – czytamy w raporcie kwartalnym.

„W Segmencie Profili odnotowano wzrost ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2024 o 18%. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 9 507 tys. zł, tj. o 7,0%. Zarówno dzięki zwiększeniu zamówień, jak i niższym kosztom, pomimo znacznego spadku cen sięgającego ok. 12% w stosunku do III kwartału 2024 roku segment odnotował pozytywny wynik w wysokości 954 tys. zł. Głównym czynnikiem, który wpłynął na poprawę wyniku segmentu był wzrost sprzedaży, a także dywersyfikacja kierunków dostaw wsadu. Za trzy kwartały 2025 roku odnotowano znaczący wzrost wolumenu sprzedaży barier drogowych w stosunku do roku 2024, zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym” – podano.

Spółka podała też, że w III kwartale 2025 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 494 649 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 524 315 tys. zł, były niższe o 5,6%, jednocześnie odnotowano wynik segmentu zbliżony do okresu porównawczego. Segment odnotował dodatni wynik w wysokości 12 857 tys. zł.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 32,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26,65 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2873,95 mln zł w porównaniu z 2828,61 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 65,03 mln zł wobec 33,12 mln zł straty rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,83 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews