Stalprodukt odnotował 88,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 152,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 116,39 mln zł wobec 196,38 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 446,83 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 1 215,74 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2022 r. spółka miała 354,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 367,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 498,27 mln zł w porównaniu z 3 358,93 mln zł rok wcześniej.



Jak poinformowała spółka w raporcie, z wyjątkiem segmentu cynku, który odnotował stratę, pozostałe segmenty operacyjne odnotowały pozytywne wyniki.

„W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach transformatorowych na poziomie zbliżonym do III kw. 2021 roku. Jednocześnie osiągnięto znaczące wzrosty przychodów oraz wyniku. Przychody wzrosły o 169 980 tys. zł, tj. o 57,4 %. Wynik segmentu wzrósł o 60 323 tys. zł co stanowi poprawę aż o 70,8 % w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

„W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do III kwartału 2021 o 16,3 %. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 38 267 tys. zł, tj. o 14,7 %. W okresie I półrocza nastąpiła krótkotrwała, ale znacząca zmiana warunków rynkowych. Maksymalne ceny wsadu odnotowane w III kwartale 2021 roku, w IV kwartale znacząco spadły, jednocześnie z początkiem I kwartału 2022 r. nastąpiła delikatna zmiana trendu na wzrostowy, która przyspieszyła wraz z wybuchem wojny na Ukrainie” – czytamy również.

Przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 664 064 tys. zł w III kw. co oznacza wzrost 15,6% r/r. Jak wskazuje spółka, pomimo wzrostu przychodów Segment odnotował stratę w wysokości 8 060 tys. zł. Główną przyczyną były wyniki Huty Cynku Miasteczko Śląskie, który to zakład musiał się zmierzyć ze znacznymi wzrostami cen koksu oraz gazu (szacowany wzrost kosztów w okresie 9 miesięcy 2022 roku to około 200 mln zł r/r), podano także.

Jednostkowy zysk netto Stalproduktu wyniósł 356,97 mln zł w okresie I-III kw. 2022 r. wobec 182,85 mln zł rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 4,67 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews