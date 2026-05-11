Stalprodukt odnotował 21,69 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej w I kw. 2026 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Do tych wyników należą także przychody Segmentu Blach, które w I kw. 2026 r. wyniosły 142,16 mln zł.

„Główną przyczyną odnotowania przez Grupę Stalprodukt ujemnych wyników w I kwartale 2026 r. był spadek sprzedaży Segmentu Blach i w rezultacie odnotowana strata w Segmencie. Przyczyną tej sytuacji był znaczący wzrostu importu blach do Europy w cenach znacznie odbiegających od europejskich czynników kosztowych. Niekorzystne czynniki kosztowe, z jakimi borykają się przetwórcy stali (w tym blach transformatorowych) w konkurencji międzynarodowej, uległy dalszemu pogorszeniu. Sytuacja ta w ocenie emitenta wynika z uwarunkowań prowadzenia działalności produkcyjnej w Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że Segmenty Profili i Cynku na poziomie wyników operacyjnych odnotowały w I kwartale 2026 r. dodatni wynik.

Przyjęte przez spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej (tzn. w porównaniu do średniej z wyników I kw. 2024 r. i 2025 r.).

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2026 roku zostanie podany do publicznej wiadomości 20 maja 2026 r.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,74 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews