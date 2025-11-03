Stalprodukt odnotował 8,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na dane przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych.

Skonsolidowana strata operacyjna w III kw. br. wyniosła 21,35 mln zł, a przychody Segmentu Blach wyniosły 167,8 mln zł, podano także.

„Główną przyczyną odnotowania przez Grupę Stalprodukt ujemnych wyników w III kwartale 2025 r. był spadek sprzedaży Segmentu Blach, który z kolei był konsekwencją znaczącego wzrostu importu blach do Europy w cenach znacznie odbiegających od europejskich czynników kosztowych. Niekorzystne czynniki kosztowe, z jakimi borykają się przetwórcy stali (w tym blach transformatorowych) w konkurencji międzynarodowej, uległy dalszemu pogorszeniu. Sytuacja ta w ocenie emitenta wynika z uwarunkowań prowadzenia działalności produkcyjnej w Unii Europejskiej” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że na poziomie wyników segmentu, wszystkie trzy segmenty operacyjne odnotowały w III kwartale 2025 r. dodatni wynik.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,83 mld zł w 2024 r.

