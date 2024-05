Stalprofil odnotował 5,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,14 mln zł wobec 13,28 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 14,8 mln zł wobec 17,63 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,27 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 504,04 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa Stalprofil osiągnęła w I kwartale 2024 r. 349,3 mln zł łącznych przychodów ze sprzedaży, co daje spadek r/r o 30,7%. I kwartał 2024 r. był kolejnym trudnym okresem dla dystrybutorów stali. Niższe wyniki sektora stalowego wynikały głównie z utrzymującego się w Polsce niskiego poziomu inwestycji publicznych i prywatnych, co skutkowało niskim zapotrzebowaniem na stal oraz kontynuacją (trwającego nieprzerwanie już od II kw. 2022 r.) spadkowego trendu cen wyrobów hutniczych” – czytamy w raporcie.

W warunkach niskiego zapotrzebowania na wyroby hutnicze, szczególnie na produkty długie które stanowią główną grupę asortymentową Stalprofilu, grupa zrealizowała w I kwartale 2024 r. o 0,5% niższy r/r wolumen sprzedaży wyrobów hutniczych przy spadku zużycia jawnego stali w Polsce za okres I-II 2024 o 13.8% r/r. Przychody ze sprzedaży w segmencie stalowym wyniosły 188,2 mln zł i były niższe r/r o 18,4% głównie z powodu spadku cen wyrobów hutniczych, poinformowano również.

„W segmencie infrastruktury, w I kwartale 2024 r. grupa kapitałowa Stalprofil wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 161,1 mln zł, tj. o 41,1% mniej r/r. Wpływ na to miała zarówno niższa sprzedaż zrealizowana na rzecz Gaz-System, jak i pozostałych krajowych odbiorców. Na rynku budowy gazociągów przesyłowych w I kwartale 2024 r. notowano niedobór dużych zamówień. Krajowy rynek gazowy wykazuje jednak znaczący potencjał, co potwierdzają plany zarówno Gaz-System, Polskiej Spółki Gazownictwa, jak i innych podmiotów branżowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uruchomienie środków unijnych z KPO spowodowało, że już obecnie obserwuje się spodziewany wzrost zapotrzebowania i powrót do realizacji założonych inwestycji” – czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 2,96 mln zł wobec 4,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews