Stalprofil odnotował 2,85 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Zysk EBITDA sięgnął 5,37 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 253,67 mln zł wobec 374,04 mln zł rok wcześniej.

„Szacunkowe, jednostkowe wyniki spółki za IV kw. 2025 r. wykazują o 32% niższe przychody ze sprzedaży niż w IV kw. 2024 r. Było to efektem mniejszych dostaw wyrobów hutniczych, przeznaczonych na rynek infrastruktury gazowej i wynikało z harmonogramów realizowanych w tych okresach kontraktów. Pomimo niższego poziomu przychodów spółka w IV kw. 2025 r. odnotowała poprawę rentowności sprzedaży i wypracowała satysfakcjonujący zysk netto w kwocie 2 846 tys. zł (+417% r/r), osiągając dodatni wynik finansowy w obu segmentach działalności (segmencie stalowym i segmencie infrastruktury)” – czytamy w komunikacie.

Wpływ na lepsze wyniki spółki w IV kw. 2025 r. miała obserwowana z końcem 2025 roku względna stabilizacja cen wyrobów hutniczych, przy równie stabilnym, opierającym się dalszym spadkom popycie na stal, podano także.

W całym 2025 r. jednostkowy zysk netto wyniósł 0,1 mln zł wobec 9,39 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 1081,26 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1044,13 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 6,12 mln zł wobec 13,46 mln zł zysku rok wcześniej.

„Oczekiwania co do poprawy perspektyw dla krajowego rynku stalowego związane są z nowymi regulacjami wprowadzanymi w celu ograniczenia importu taniej stali na teren UE (CBAM – od 1 stycznia 2026 r. i nowy SAFEGUARD od 1 lipca 2026 r.) oraz przede wszystkim z trwającym procesem zwiększenia udziału krajowych przedsiębiorstw w realizacji publicznych projektów inwestycyjnych (LOCAL CONTENT). Zdaniem spółki wymierne korzyści dla rynku dystrybucji stali płynące z w/w regulacji (wzrost cen, wzrost popytu) mogą być widoczne stopniowo od II półrocza 2026 r.” – czytamy dalej.

Dzięki poprawie rentowności w handlu stalą oraz kontraktom realizowanym na rynku infrastruktury, zarówno w zakresie dostaw rur izolowanych, jak i budowy gazociągów, grupa kapitałowa Stalprofil SA wypracowała w roku ubiegłym zadowalające na tle rynku wyniki. Szacowane przychody Grupy za 2025 r. wyniosły 2 200 597 tys. zł (+29% r/r), natomiast szacowany zysk netto osiągnął wartość 11 726 tys. zł (-37% r/r), zakończono.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews